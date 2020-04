Birbirinden güzel oyunlar indirime giriyor

PlayStation Store indirim rüzgarını söz verdiği gibi bugün resmen başlattı. Bu indirimde birbirinden güzel PlayStation 4 oyunu yüzde 50’ye varan indirimler ile oyunculara sunuluyor.

İŞTE PLAYSTATİON STORE İNDİRİMLERİ KAPSAMINDAKİ OYUNLAR VE FİYATLARI

Bu indirim furyasında Hideo Kojima‘nın Haziran ayına kadar PlayStation 4’e özel oyunu Death Stranding 179 TL’den, Days Gone 134 TL’den, NBA 2K20 134 TL’den, Mortal Kombat 11 114 TL’den ve FIFA 20 ise 171 TL’den oyunculara sunuluyor. Bu oyunların dışında diğer bir çok PS4 oyununun da fiyatı yarı yarıya inmiş durumda.

Yükselen kurlar ve vergilerden dolayı Türkiye’de AAA oyunların fiyatları 500 TL‘ye kadar fırlamış durumda. Hatta Deluxe sürümler bazen 800 TL‘yi bulabiliyor. Bu yüzden oyuncular bu tip indirimleri sürekli bekliyor. Bir oyun 500 TL’den çıktığında artık bunu çoğu kesim ilk etapta pas geçiyor ve indirim bekliyor.

PlayStation Türkiye’nin bu oyun fiyatlarına bir el atması gerekiyor desek de doların 6.70 ve euronun ise 7.00 bandını aştığı bu dönemde kalıcı bir indirimin gelmeyeceğini biliyoruz.

Önümüzdeki Mayıs ayının sonunda PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen The Last of Us Part II çıkacak. Türkçe altyazının yanından Türkçe dublaj ile de gelecek olan The Last of Us Part II, 429 TL’den ön siparişe sunulmuş durumda. Bu oyun çıktıktan 2-3 ay sonra indirimler ile 240 TL bandına kadar inecek. Ancak çoğu oyuncunun uzun zamandır beklenen The Last of Us Part II’yi çıktığı gibi alacağını düşünüyoruz.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve PlayStation Store indirim furyası ile fiyatı düşen tüm oyunlar ile sizleri baş başa bırakalım.

İndirimlerin yer aldığı sayfaya ise buradan ulaşabilirsiniz.