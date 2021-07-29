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Birbirinden harika Bosch ürünleriyle evinizin ustası siz olun

29.07.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon ayrıcalıklarıyla sahip olabileceğiniz Bosch marka elektrikli el aletlerini sizler için listeledik.

Birbirinden harika Bosch ürünleriyle evinizin ustası siz olun

Evinizde çıkan ufak tefek tadilat işleri için ustalara yüzlerce lira para vermeye gerek yok. Kalitesiyle göz dolduran ve kullanımı kolay kullanım imkanı sağlayan cihazlarla, kendi evinizin ustası olabilirsiniz. Sizin için birbirinden harika Bosch ürünlerini bir araya getirdik.

1- Bosch varsa diğer tüm matkapları unutun!

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Diğer tüm matkapları bir kenara bırakın. Bosch Professional Matkap, 550 W motor kapasitesi sayesinde, beton, duvar, fayans, seramik, ahşap, çelik ve daha birçok malzeme ve yüzey üzerindeki delme ve vidalama uygulamalarınızda yüksek performans elde edersiniz. Bosch kalitesiyle ve güvencesi ile göz dolduran bu matkabı uzun ömürlü kullanabilirsiniz.

Bosch Professional Gsb 550 Darbeli Matkap ürününe BURADAN ulaşarak inceleyebilirsiniz.

2- Taşlama makinesi ile kolay zımpara

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Bosch Taşlama Makinesi, 750 W güçlü motoru, 115 mm’lik disk çapı ve kompakt gövde tasarımı sayesinde oldukça rahat kullanılan bir ürün. Uzun ömürlü kullanıma uygundur, ürünü Bosch güvencesi ile kullanabilirsiniz.

Bosch Professional GWS 750 S Avuç Taşlama Makinesi ürününe BURADAN ulaşarak inceleyebilirsiniz.

3- ‘Vidalamak’ artık sorun olmayacak

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Çift aktivasyon modu bulunan Bosch Professional akıllı vidalama cihazının kullanımı son derece basittir. Başlamak için sadece aleti itmeniz veya düğmeye basmanız yeterli. Ayrıca 5 tork ayarına ve maksimum performans moduna sahip bu cihazla vidalar artık sorun olmayacak.

Bosch Professional GO 2.0 Akıllı Vidalama ürününe BURADAN ulaşarak inceleyebilirsiniz.

4- Akülü vidalama ile zor alanlarda kolay kullanım

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Bosch akülü vidalama makinesi, zor zeminlerde oldukça kolay kullanım imkanı sağlıyor. 18W’luk bataryası bulunan bu cihazı kullanmak oldukça kolay.

Bosch Professional GSR 180-LI Akülü Vidalama Makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Darbeli vidalama ile zor işleri kolayca halledin

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Bosch Professional GSB 18V-50 darbeli vidalama makinesi, Duvarda delme çapı 15 cm’e kadar olan cihaz darbeli olması sayesinde zor işleri kolay halletmenizi sağlar.

Bosch Professional GSB 18V-50 Akülü Darbeli Vidalama Makinesi ürününe BURADAN ulaşarak inceleyebilirsiniz.

6- Lazermetre yardımıyla ölçüleri kolayca ve hatasız alın

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Yakınlaştırma foknksiyonu bulunan bu cihaz; dış mekanlarda ve karmaşık çevrelerde hassas kullanım imkanı sunar. Yüksek kontrastlı IPS renkli ekrana sahiptir. Böylece optimum okunabilirliğe sahiptir. Hızlı Ölçümler için uzaktan kumandası bulunan bu üründe, basit ve hızlı sonuç almayı sağlayan measuring master uygulaması da bulunuyor. Kolaylıklı zor köşeleri bile ölçebileceğiniz bu lazer metrenin teknolojisine bayılacaksınız.

Bosch Glm 120 C Ölçüm Cihazına BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Bu matkabın önünde hiçbir şey duramaz!

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Bu cihaz ile de evinizin profesyonel ustası rahatlıkla siz olabilirsiniz. Betonda dahi Yüksek delme Performansına sahip cihaz. Profesyonelce tüm delme, kırma işlemini kolayca gerçekleşitirir.

Bosch Gbh 240 Professional Kırıcı Delici’ye BURADAN ulaşabilirsiniz.

8. Güç elinizde...

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Yaklaşık 3 k ağırlığa sahip makineyi şarj ederek elektrik kablosuz kullanabilirsiniz. Darbeli gücüyle kısa sürede en zor işleri kolayca çözmenizi sağlar.

Bosch Professional GSB 18V-50 Akülü Darbeli Vidalama Makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

9. Ahşap işleri için profesyonel çözüm

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Aletsiz tek elle testere bıçağı değiştirme sistemi sayesinde her ortamda güvenle kullanılabilir. Yumuşak ya da zorayıcı her türlü kesim için kullanıma uygundur. Değişken devir sayısına ve aktif toz emme sistemine sahiptir.

Bosch Professional Gst 8000 E Dekupaj Testereye BURADAN ulaşabilirsiniz.

10. Pürüzsüz ve kusursuz ahşap işleriniz için...

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Ayar düğmesi üzerinden kademesiz freze derinliği ayarı ve motorun boşluksuz sabitlenmesi hassas ayar ve tekrarlanabilir hassasiyete imkan vermektedir. Çok yönlü kenar işleme uygulamaları için sağlam takım çantasında geniş kapsamlı aksesuar bulunur. Mil kilidi sayesinde hızlı uç değişimi imkanı sağlar.

Bosch Professional Gkf 600 Kenar Freze Makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.


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