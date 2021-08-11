HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Birbirinden kullanışlı bu fitness ürünleriyle formunuzu koruyun

Birbirinden kullanışlı bu fitness ürünleriyle formunuzu koruyun

11.08.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde de formunuzu korumanız için kullanışlı fitness ürünlerini sizler için listeledik.

Birbirinden kullanışlı bu fitness ürünleriyle formunuzu koruyun

Spor salonlarında, evinizde ve hatta ofisinizde kullanabileceğiniz kullanışlı fitness ürünleri formunuzu korumanıza ve sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olacak. Spor yapmanın sağlayacağı pozitif enerjiyi, neşeyi ve tatmin hissini sınırsızca yaşayabilmenizi sağlayacak birbirinden kullanışlı ürünleri sizler için listeledik.

1- Barfiks barı ile evde spor rahatlığı

1

İster barfiks isterseniz de mekik çekmek için kullanabileceğiniz kullanışlı bir ürün olan koridor barına evinizde yer açın. Kolay monte edilebilir, 100 kg’a kadar taşıyabilir ve süngerleri ellerinize zarar vermez. İçerisinde yer alan 5 farklı egzersiz metodu ile formunuza katkı sağlar.
Delta Uzun Süngerli 60-100 Cm Arası Kapı & Koridor Barı Unisex BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Uzun alıştırma sürelerinde ellerinizi koruyun

2

Unisex kullanıma sahip antrenman eldiveni ile spor yaparken elleriniz acıdan ve cilt problemlerinden uzak olacak. Hava alan yüzeyi, kaliteli kumaşı ve elinizi tam saracak yapısı ile ağırlık kaldırırken size rahatlık sağlayacak.
Delta Unisex Antrenman Çalışma Eldiveni Chase BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Pilates egzersiz topu ile formunuzu koruyun

3

Geniş bir kullanıma sahip pilates topu jimnastik, aerobik ve fitness yaparken en büyük yardımcınız olacak. Formunuzu korumanıza ve sağlıklı bir yaşam sürmenize katkı sağlayacak bu ürün bütün egzersizlerinizde yanınızda yer alacak!
Delta Elite Ds Pilates Egzersiz Topuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Kol kaslarını istenilen hacme kavuşturmak artık çok kolay

4

Her iki el bileğinizi ve kolunuzu çeşitli hareketler ve antrenmanlarla geliştirmenize yardımcı olacak dambıl, kaliteli malzemesi ile de kullanım kolaylığı sağlayacak. Şekli itibari ile birçok pozisyonda çalışabileceğiniz ürün, sizlere fonksiyonel bir antrenman imkanı sunacak.
Delta Elite Kettlebell Demir Dambıla BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Keyifle pilates yapmak için...

5

Normal pilates toplarına göre daha dengeli bir kullanım sağlayacak fıstık şekli yapacağınız egzersizlerden daha yüksek verim almanıza yardımcı olacak. Kolayca şişirebileceğiniz pompası zaman kaybını önleyecek ve egzersizlerinize daha fazla zaman ayırmanızı sağlayacak.
Delta Fıstık Şekilli Pilates Topu + Pilates Topu Pompasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Hayatınızın olağan akışında spor yapmaya ne dersiniz?

6

Sporu günlük yaşamanıza dahil etmek ve daha az zaman ayırarak spor yapabilmeniz için size kolaylık sağlayacak el ve ayak ağırlığı tam da aradığınız bir ürün. Günlük işlerinizi yaparken, yürürken veya koşarken kullanabileceğiniz ağırlıklar, hem kilo vermenize hem de kaslarınızı geliştirmenize katkı sağlayacak.
Delta Ravel El & Ayak Ağırlığı Unisex BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Dayanıklı step tahtası

7

Bedeninize esneklik katmak ve duruşunuzu düzenlemek istiyorsanız step tahtası imdadınıza yetişecektir! Hem nefes egzersizlerinizi düzenleyebileceğiniz, hem de evinizde spor salonu tadında spor yapabileceğiniz step tahtası Amazon Prime fırsatlarıyla sizlerle!
Delta Elite Ds 993 Step Tahtasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Pilates yaparken dengede durmak için mükemmel fırsat!

8

Omurga ve sırtınızı geliştirmek için kullanabileceğiniz denge pilates topu, bacak ve eklemlerinizi hedef alan ağrılar içinde kullanılabilmektedir.
Delta Trainer Denge Topu Pilates BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- El yayı ve atlama ipi bir arada

9

El, parmak, bilek ve kol kaslarınızı geliştirmenizi sağlayacak el yayı direnç ayarlarıyla sizi kolay bir kullanıma kavuşturacaktır. Uzun atlama ipi vücudunuzdaki birçok bölgeye etki edecek yapısı ile formda görünmenize yardımcı olacaktır.
Delta 10-40 Kg Sertlik Ayarlanabilir Dirençli El Yayı & Atlama İpine BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Slider egzersiz aleti ile spor salonu evinizde!

10

Vüdunuzun her yerini çalıştırıp geliştirebileceğiniz egzersiz aleti, kalorilerinizi yok ederek onları kasa dönüştürmenize yardımcı olacak. Özellikle karın kaslarınıza etki edecek ürün, göğüs, kol, omuz ve sırt bölgenizinde gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Delta Crn 5006 Ab Slider Egzersiz Aleti, Unisex BURADAN ulaşabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacakYangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacak
Tartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyorduTartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyordu
Korkunç olayda yeni detay! Bir gece önce hastanedeymişKorkunç olayda yeni detay! Bir gece önce hastanedeymiş
Anahtar Kelimeler:
Amazon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Başkent karıştı! Kanlı olan sonrası sığınmacılara tepki

Başkent karıştı! Kanlı olan sonrası sığınmacılara tepki

Felaket! Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Felaket! Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Ünlü şefler karar veremedi! MasterChef'te bir ilk yaşandı

Ünlü şefler karar veremedi! MasterChef'te bir ilk yaşandı

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Diğer Haberler

Filmleri aratmayan olay! İranlı çiftin İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü

Filmleri aratmayan olay! İranlı çiftin İtalya hayali kabusa döndü

Dehşete düşüren anlar! Civcivlerini kovalayan köpeği öldüresiye dövdü

Dehşete düşüren anlar! Sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdü

Malatya'da hayat felç oldu! Şiddetli yağış birçok yeri vurdu

Malatya'da hayat felç oldu! Şiddetli yağış birçok yeri vurdu

Korkunç olayda yeni detay! Bir gece önce hastanedeymiş

Korkunç olayda yeni detay! Bir gece önce hastanedeymiş

Balıkesir'deki katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

ATM'den para çeken kişiye otomobil çarptı

ATM'den para çekerken hayatının şokunu yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.