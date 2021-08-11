Birbirinden kullanışlı bu fitness ürünleriyle formunuzu koruyun

Spor salonlarında, evinizde ve hatta ofisinizde kullanabileceğiniz kullanışlı fitness ürünleri formunuzu korumanıza ve sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olacak. Spor yapmanın sağlayacağı pozitif enerjiyi, neşeyi ve tatmin hissini sınırsızca yaşayabilmenizi sağlayacak birbirinden kullanışlı ürünleri sizler için listeledik.

1- Barfiks barı ile evde spor rahatlığı

İster barfiks isterseniz de mekik çekmek için kullanabileceğiniz kullanışlı bir ürün olan koridor barına evinizde yer açın. Kolay monte edilebilir, 100 kg’a kadar taşıyabilir ve süngerleri ellerinize zarar vermez. İçerisinde yer alan 5 farklı egzersiz metodu ile formunuza katkı sağlar.

Delta Uzun Süngerli 60-100 Cm Arası Kapı & Koridor Barı Unisex BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Uzun alıştırma sürelerinde ellerinizi koruyun

Unisex kullanıma sahip antrenman eldiveni ile spor yaparken elleriniz acıdan ve cilt problemlerinden uzak olacak. Hava alan yüzeyi, kaliteli kumaşı ve elinizi tam saracak yapısı ile ağırlık kaldırırken size rahatlık sağlayacak.

Delta Unisex Antrenman Çalışma Eldiveni Chase BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Pilates egzersiz topu ile formunuzu koruyun

Geniş bir kullanıma sahip pilates topu jimnastik, aerobik ve fitness yaparken en büyük yardımcınız olacak. Formunuzu korumanıza ve sağlıklı bir yaşam sürmenize katkı sağlayacak bu ürün bütün egzersizlerinizde yanınızda yer alacak!

Delta Elite Ds Pilates Egzersiz Topuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Kol kaslarını istenilen hacme kavuşturmak artık çok kolay

Her iki el bileğinizi ve kolunuzu çeşitli hareketler ve antrenmanlarla geliştirmenize yardımcı olacak dambıl, kaliteli malzemesi ile de kullanım kolaylığı sağlayacak. Şekli itibari ile birçok pozisyonda çalışabileceğiniz ürün, sizlere fonksiyonel bir antrenman imkanı sunacak.

Delta Elite Kettlebell Demir Dambıla BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Keyifle pilates yapmak için...

Normal pilates toplarına göre daha dengeli bir kullanım sağlayacak fıstık şekli yapacağınız egzersizlerden daha yüksek verim almanıza yardımcı olacak. Kolayca şişirebileceğiniz pompası zaman kaybını önleyecek ve egzersizlerinize daha fazla zaman ayırmanızı sağlayacak.

Delta Fıstık Şekilli Pilates Topu + Pilates Topu Pompasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Hayatınızın olağan akışında spor yapmaya ne dersiniz?

Sporu günlük yaşamanıza dahil etmek ve daha az zaman ayırarak spor yapabilmeniz için size kolaylık sağlayacak el ve ayak ağırlığı tam da aradığınız bir ürün. Günlük işlerinizi yaparken, yürürken veya koşarken kullanabileceğiniz ağırlıklar, hem kilo vermenize hem de kaslarınızı geliştirmenize katkı sağlayacak.

Delta Ravel El & Ayak Ağırlığı Unisex BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Dayanıklı step tahtası

Bedeninize esneklik katmak ve duruşunuzu düzenlemek istiyorsanız step tahtası imdadınıza yetişecektir! Hem nefes egzersizlerinizi düzenleyebileceğiniz, hem de evinizde spor salonu tadında spor yapabileceğiniz step tahtası Amazon Prime fırsatlarıyla sizlerle!

Delta Elite Ds 993 Step Tahtasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Pilates yaparken dengede durmak için mükemmel fırsat!

Omurga ve sırtınızı geliştirmek için kullanabileceğiniz denge pilates topu, bacak ve eklemlerinizi hedef alan ağrılar içinde kullanılabilmektedir.

Delta Trainer Denge Topu Pilates BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- El yayı ve atlama ipi bir arada

El, parmak, bilek ve kol kaslarınızı geliştirmenizi sağlayacak el yayı direnç ayarlarıyla sizi kolay bir kullanıma kavuşturacaktır. Uzun atlama ipi vücudunuzdaki birçok bölgeye etki edecek yapısı ile formda görünmenize yardımcı olacaktır.

Delta 10-40 Kg Sertlik Ayarlanabilir Dirençli El Yayı & Atlama İpine BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Slider egzersiz aleti ile spor salonu evinizde!

Vüdunuzun her yerini çalıştırıp geliştirebileceğiniz egzersiz aleti, kalorilerinizi yok ederek onları kasa dönüştürmenize yardımcı olacak. Özellikle karın kaslarınıza etki edecek ürün, göğüs, kol, omuz ve sırt bölgenizinde gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Delta Crn 5006 Ab Slider Egzersiz Aleti, Unisex BURADAN ulaşabilirsiniz.



