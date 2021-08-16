Birbirinden kullanışlı kahve ekipmanlarıyla lezzetli kahveler hazırlayın

1- French press ile kolay ve lezzetli kahve keyfi

Özel yüksek ısıya dayanıklı boroksilikat malzemeden üretilen french press demelemenin ardından soğuyan kahveyi ısıtmaya imkan sunar.

CAMBU ısıya dayanıklı borosilikat cam french presse BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Kahve filtresi ile kusursuz demleme

Kolay kullanımı ile her yere taşıyabileceğiniz; içinde seksen adet bulunan Caffeo kahve filtresi kağıdına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Kahve demlemeyi keyifli hale getirin

Set içerisinde sürahi, filtre kağıdı ve özel ölçü kaşığı bulunur. Kahve sever dostlarınıza da hediye edebileceğiniz; Hario seramik kahve demleme setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Kahveniz bu makine ile hep sıcak ve taze kalsın

Her daim sıcak tutma imkanı sunan filtre kahve makinesi ile eviniz buram buram kahve koksun. Electrolux Filtre Kahve Makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Kahve demlemenin en keyifli yolu

Çelik malzemeden üretilen kaliteli demlik suyu ya da ısıtacağınız kahveyi uzun süre sıcak tutabilir. Özel ibrik ucu sayesinde demleme ve servis sırasında su miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hario Buono drip kettle ürününe BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Köpüklü Türk kahvesi keyfi

Elektrikli cezveler sayesinde, kısa sürede lezzetli kahve yapmanız mümkün. Elde yapmışçasına bol köpüklü kahveler yapabileceğiniz; Sinbo elektrikli cezveye BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Süt köpürtücüler ile profesyonel kahve sunumları yapın

Pratik süt köpürtücü kısa sürede kahve ve sütün kıvamlı bir şekilde köpürmesini sağlar. Üzerinde bulunan düğmeler ile kontrollü bir kullanım sağlayabilirsiniz. Pilli kahve ve süt köpürtücüye BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Lezzetli kahve çekirdeklerini istediğiniz ölçüye getirin

Delonghi kahve öğütme makinesi ile lezzetli çekirdeklerden gurmelere özel kahveler hazırlayabilirsiniz. Makine yüz yirmi gram çekirdek kapasitesine ve profesyonel öğütme gücüne sahip.

Delonghi kahve öğütücüsüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Taşma derdi tarihe karıştı

Üst bölmesi ve sesli, ışıklı uyarı mekanizması sayesinde taşmayı önleyen cihaz dört kişilik kahve hazırlamanıza yardımcı olur. Ağır ateş özelliği sayesinde közde pişmiş kahve lezzeti sunar.

Arzum OKKA Minio Jet Türk kahvesi makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Evinizde lezzetli bir macchiato içmek artık zor değil

Özel dokunmatik LCD ekran ve süt köpürtücüye sahip makine ile lezzetli kahvelerin tadını çıkarın. Yaklaşık iki litre kapasiteye sahip Philips tam otomatik Espresso makinasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

