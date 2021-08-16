Birbirinden kullanışlı kahve ekipmanlarıyla lezzetli kahveler hazırlayın

Özel yüksek ısıya dayanıklı boroksilikat malzemeden üretilen french press demelemenin ardından soğuyan kahveyi ısıtmaya imkan sunar.
CAMBU ısıya dayanıklı borosilikat cam french presse BURADAN ulaşabilirsiniz.
Kolay kullanımı ile her yere taşıyabileceğiniz; içinde seksen adet bulunan Caffeo kahve filtresi kağıdına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Set içerisinde sürahi, filtre kağıdı ve özel ölçü kaşığı bulunur. Kahve sever dostlarınıza da hediye edebileceğiniz; Hario seramik kahve demleme setine BURADAN ulaşabilirsiniz.
Her daim sıcak tutma imkanı sunan filtre kahve makinesi ile eviniz buram buram kahve koksun. Electrolux Filtre Kahve Makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.
Çelik malzemeden üretilen kaliteli demlik suyu ya da ısıtacağınız kahveyi uzun süre sıcak tutabilir. Özel ibrik ucu sayesinde demleme ve servis sırasında su miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hario Buono drip kettle ürününe BURADAN ulaşabilirsiniz.
Elektrikli cezveler sayesinde, kısa sürede lezzetli kahve yapmanız mümkün. Elde yapmışçasına bol köpüklü kahveler yapabileceğiniz; Sinbo elektrikli cezveye BURADAN ulaşabilirsiniz.
Pratik süt köpürtücü kısa sürede kahve ve sütün kıvamlı bir şekilde köpürmesini sağlar. Üzerinde bulunan düğmeler ile kontrollü bir kullanım sağlayabilirsiniz. Pilli kahve ve süt köpürtücüye BURADAN ulaşabilirsiniz.
Delonghi kahve öğütme makinesi ile lezzetli çekirdeklerden gurmelere özel kahveler hazırlayabilirsiniz. Makine yüz yirmi gram çekirdek kapasitesine ve profesyonel öğütme gücüne sahip.
Delonghi kahve öğütücüsüne BURADAN ulaşabilirsiniz.
Üst bölmesi ve sesli, ışıklı uyarı mekanizması sayesinde taşmayı önleyen cihaz dört kişilik kahve hazırlamanıza yardımcı olur. Ağır ateş özelliği sayesinde közde pişmiş kahve lezzeti sunar.
Arzum OKKA Minio Jet Türk kahvesi makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.
Özel dokunmatik LCD ekran ve süt köpürtücüye sahip makine ile lezzetli kahvelerin tadını çıkarın. Yaklaşık iki litre kapasiteye sahip Philips tam otomatik Espresso makinasına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum