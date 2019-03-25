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"Birbirinden zıt partiler bir araya geldiler, terör örgütleriyle ittifak kurdular"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 22:22 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2) - "Nasıl oluyor da milliyetçi geçinen, Atatürk milliyetçiliğine inandığını söyleyen, inançlı, muhafazakar olduğunu söyleyen partiler terör örgütüyle ittifak kurdular, inanarak mı yaptılar? Eğer inanarak yapmadılarsa kim zorladı, hangi güç bunları bir araya getirdi? Birbirinden zıt partiler bir araya geldiler, yanlarında terör örgütleri ittifak kuruyorlar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nasıl oluyor da milliyetçi geçinen, Atatürk milliyetçiliğine inandığını söyleyen, inançlı, muhafazakar olduğunu söyleyen partiler terör örgütüyle ittifak kurdular, inanarak mı yaptılar? Eğer inanarak yapmadılarsa kim zorladı, hangi güç bunları bir araya getirdi? Birbirinden zıt partiler bir araya geldiler, yanlarında terör örgütleri ittifak kuruyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Antalya Buluşması'nda yaptığı konuşmada, dünyada İslam düşmanlığı ile Türk düşmanlığının bütünleştiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alınmak istendiğini söyledi.

Bugün 1,8 milyar ümmetin umudunun Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Hamdolsun ne yaparlarsa yapsınlar boş. İnandığımız yoldan kimse bizi geri çeviremez. Kutlu yolculuğumuzda birlikte yürüyoruz. Hem ülkeyi güçlendireceğiz hem de önümüze çıkan engelleri birlikte aşacağız." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelerek Cumhur İttifakını kurduğunu anlatarak, "Cumhur İttifakı'nın amacı, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalarda Türkiye'yi güçlü kılmaktır." ifadesini kullandı.

31 Mart'ta yapılacak seçimleri bir dönüm noktası olarak değerlendiren Çavuşoğlu, milletin iradesinin Türkiye'nin istikrarını daha da güçlendireceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu seçimin, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, yeni hamlelere atılması açısından önemli bir seçim olduğunu aktararak, "31 Mart daha önceki seçimler gibi demokrasi şöleni olacaktır. Halkımız güvendiği ittifaka, güvendiği adaylara şehrini emanet edecektir. Önceki seçimlerde olduğu gibi halkımız içerideki ve dışarıdaki hainlere en güzel cevabı verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın karşısında "zillet ittifakı" olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"CHP, İYİ ve Saadet partilerine bir sözümüz yok. Bizim itirazımız bu ittifakın içindeki HDP'dir. HDP'nin sırtını dayadığı terör örgütü PKK'dır, Kandil'dir. Şunu herkes biliyor ki HDP, PKK'nın güdümünde bir partidir. Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir. Kürt kardeşlerimizi temsil eden parti bugüne kadar AK Parti'dir, şimdi de Cumhur İttifakı'dır. Zillet ittifakının göbeğinde, merkezinde PKK, kumanda masasında FETÖ vardır. Bu ittifakın içinde Türkiye'de ne kadar terör örgütü varsa hepsi içinde. Olmadığını söylesinler, biz ispatlarız."

CHP, İYİ ve Saadet partilerinin listesinde HDP'nin, PKK'nın adayları olduğunu aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Nasıl oluyor da milliyetçi geçinen, Atatürk milliyetçiliğine inandığını söyleyen, inançlı, muhafazakar geçinen partiler terör örgütüyle ittifak kurdular, inanarak mı yaptılar? Eğer inanarak yapmadılarsa kim zorladı, hangi güç bunları bir araya getirdi? Birbirinden zıt partiler bir araya geldiler, yanlarında terör örgütleri ittifak kuruyorlar. Milletimiz bunun cevabını istiyor. Neden Temelli, bu partilerin adaylarını tehdit etmeye başladı da bu partiler sessiz kalıyor? Türk vatandaşı olarak bunun cevabını duymak istiyorum."

Bakan Çavuşoğlu, Antalya, İzmir, Bursa ve diğer kentlerin kaynaklarını teröristlere aktarmak amacıyla HDP'nin bu partilerin listesine girdiğini ifade ederek, bu seçimin bir beka seçimi olduğunun altını çizdi. 31 Mart'ta milletin gerekeni yapacağına inandığını dile getiren Çavuşoğlu, Cumhur İttfakı'nın adaylarının hizmetleriyle, projeleriyle halkın karşısına çıktığını kaydetti.

Antalya'da 3 ilçe belediye başkan adayının kadın olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Kadına önem verdiklerini söylerler, Antalya'da bir tane kadın adayları yok. Ancak bunlar kadın üzerinden siyaset yaparlar, Atatürk üzerinden geçinerek, siyaset yapmaya çalışırlar. Kadına kimin önem verdiği işte belli." dedi.

(Bitti)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu seçim terör

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