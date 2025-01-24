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  4. Birbirine sarılan genç çifti gören kadın çok sinirlendi: Bursa metrosundaki görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü

Birbirine sarılan genç çifti gören kadın çok sinirlendi: Bursa metrosundaki görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü

24.01.2025 13:09
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Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
24.01.2025 13:09
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Bursa metrosunda birbirine sarılan genç çifti gören bir kadın tepki gösterince tansiyon yükseldi. Çifte "Özel ihtiyaçlarınızı özel yerlerde yapın" diyerek sitem eden kadına genç erkek "Sadece sarılıyoruz" diye yanıt verdi. Tartışmaya diğer yolcular da dahil oldu, görüntüler kameraya yansıdı.

Trende birbirlerine sarılan gence öfkelenen kadının tepkisiyle başlayan tartışma büyüdü de büyüdü. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kadını haklı bulan da oldu genç çifti haklı bulan da.

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Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadının tavırlarından rahatsız olduğu için tepki gösterdiği görüldü. Kadın gençlere "Özel ihtiyaçlarınızı özel yerlerde yapın" diyerek isyan etti.

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"SADECE SARILIYORUZ"

Kadının bu sözlerine de gençler tepki gösterdi. Gençlerin "Sadece sarılıyoruz" demesi üzerine kadının da karşılık vermesiyle gerginlik arttı. Tartışmaya diğer yolcuların da dahil oldu.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler sosyal medyada ses getirdi. Kimileri kadını kimileri ise gençleri haklı buldu. Yorumlarda "Herkesin kendileri gibi sevgisiz ve mutsuz olmasını istiyorlar", "Sarılmak ne alaka", "İnsanları sevgiden nefret edecek hale getirdiler" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa metro tartışma
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sevgi bırakmadılar insanlarda sadece öfke var mutsuz umutsuz bir ülke olduk
Kadın düzgünce uyarmış. Tamam deyip evine git istersen amuda kalk. Ahlaksızlığı uyarmak da suç olmuş malesef. Sadece sarılıyoruz diyor. Başkası sadece sevişiyoruz dese ne diyecez??????
kocası ondan bıkıp sarilmadigi için gücü gençlere yetiyor.
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