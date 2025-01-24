Birbirine sarılan genç çifti gören kadın çok sinirlendi: Bursa metrosundaki görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü

Trende birbirlerine sarılan gence öfkelenen kadının tepkisiyle başlayan tartışma büyüdü de büyüdü. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kadını haklı bulan da oldu genç çifti haklı bulan da.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadının tavırlarından rahatsız olduğu için tepki gösterdiği görüldü. Kadın gençlere "Özel ihtiyaçlarınızı özel yerlerde yapın" diyerek isyan etti.

"SADECE SARILIYORUZ"

Kadının bu sözlerine de gençler tepki gösterdi. Gençlerin "Sadece sarılıyoruz" demesi üzerine kadının da karşılık vermesiyle gerginlik arttı. Tartışmaya diğer yolcuların da dahil oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler sosyal medyada ses getirdi. Kimileri kadını kimileri ise gençleri haklı buldu. Yorumlarda "Herkesin kendileri gibi sevgisiz ve mutsuz olmasını istiyorlar", "Sarılmak ne alaka", "İnsanları sevgiden nefret edecek hale getirdiler" gibi yorumlar yapıldı.