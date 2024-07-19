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Birbiriyle husumetli iki suç örgütüne operasyon: 46 tutuklama

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.07.2024 08:19
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Bakan Yerlikaya son olarak İstanbul merkezli 6 ilde yapılan ‘KUYU-9’ operasyonunda 47 şüphelinin yakalandığını, 46'sının tutuklandığını duyurdu. Operasyon birbiriyle husumetli iki suç örgütüne yapıldı.

Birbiriyle husumetli iki suç örgütüne operasyon: 46 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde elebaşılığını yurt dışında firar olan Abdullah Çapkan ve cezaevinde olan Ramazan Taş’ın yaptığı birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik “Kuyu-9” operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalanırken 46’sı tutuklandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Siirt, Diyarbakır ve Malatya’da “Kuyu-9” operasyonları düzenlendi. Elebaşılığını yurt dışında firar olan Abdullah Çapkan ve cezaevinde olan Ramazan Taş’ın yaptığı birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanımını yapmak, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçları olmak üzere 30 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Operasyonlara sonucu 47 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 46’sı tutuklanırken 1’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 20 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya operasyon
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