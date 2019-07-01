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Birbirlerine silahla ateş açan kardeşlere adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 18:14 | Son Güncelleme

Samsun’da birbirlerine silahla ateş açan 2 kardeş, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da birbirlerine silahla ateş açan 2 kardeş, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. (51) ile kardeşi Memduh B. (49) arasında hayvan meselesi yüzünden kavga çıktı. Mehmet B., kardeşi Memduh’un evine av tüfeğiyle ateş ederken, Memduh da ağabeyi Mehmet’e tabancayla ateş açtı. Mehmet park halindeki bir aracın arkasına saklanarak yara almadan kurtulurken, araca da kurşun isabet ederek maddi hasar meydana geldi.
Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili her iki kardeşi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan Mehmet B. ve Memduh B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kardeşler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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