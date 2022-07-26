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Birbirlerine sokak ortasında kurşun yağdırmışlardı! Kırtasiyecilerin çatışmasının ardından 'delgeç' çıktı

26.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geçen ay kırtasiyeciler arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda 4 kişi yaralanmıştı. Dehşete düşüren olayın nedeninin 'delgeç' olduğu ortaya çıktı. Kavgada silah kullanıp kaçan Sedat Tiken (32), polis uygulamasında yakalandı. Tilken ifadesinde, “Komşu kırtasiyeden gelen bir kişi delgeç istedi. Vermek istemediğim için aramızda tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce küfürleşme oldu, durum bu noktaya geldi" dedi.

Kan donduran olay, 21 Haziran günü saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi 61006 Sokak'ta meydana geldi. İki kırtasiyeci arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti. Bu anlar ise cep telefonu ile kayda alındı. Olayda 4 kişi yaralanırken bazı şüpheliler ise kaçtı.

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İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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POLİS UYGULAMASINA TAKILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada kavgaya karışan şüphelilerden birinin kırtasiyeci Sedat Tiken olduğunu tespit etti. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Sedat Tiken, önceki gün polis ekiplerinin D-400 kara yolunda uygulama yaptığını görünce kaçmak istedi. Durumu fark eden ekipler, Tiken’i kısa süreli takip sonunda yakaladı.

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Gözaltına alınan Sedat Tiken'in emniyetteki ifadesinde, “Komşu kırtasiyeden gelen bir kişi delgeç istedi. Vermek istemediğim için aramızda tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce küfürleşme oldu. Durum bu noktaya geldi" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat Tiken, tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı kavga
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