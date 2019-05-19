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Birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtılar: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki gruptakiler birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı, 4 kişi yaralandı.

Birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtılar: 4 yaralı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki gruptakiler birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı, 4 kişi yaralandı.
Olay saat 13.00 sıralarında, Arifiye Kumbaşı Mahallesi'nde tarlaların bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki gruptakiler, birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunuldu. Olayın neden kaynaklandığı henüz bilinmezken, olay yerinde incelemeler devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtılar: 4 yaralıBirbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtılar: 4 yaralıBirbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtılar: 4 yaralıBirbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtılar: 4 yaralı

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