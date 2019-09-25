HABER

Birbirlerine urganlarla vurdular, herkes bakakaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Bursa’da gerçekleştirilen bir programda, Türkiye’nin 81 ilinden gelen dernekler, lezzetlerinden kıyafetlerine kadar birçok yöresel ürünleri Bursalıların beğenisine sundu.

Bursa’da gerçekleştirilen bir programda, Türkiye’nin 81 ilinden gelen dernekler, lezzetlerinden kıyafetlerine kadar birçok yöresel ürünleri Bursalıların beğenisine sundu. Açılışta ellerine urganları alan kişiler, bir anda birbirlerine vurmaya başladı. Herkesin bakakaldığı gösterinin daha sonra Malatya’nın Yazıhan aşiretine ait ’tura oyunu’ olduğu ortaya çıktı.
Bursa’da gerçekleştirilen bir programda, Türkiye’nin 81 ilinden gelen dernekler, lezzetlerinden kıyafetlerine kadar birçok yöresel ürünleri Bursalıların beğenisine sundu. 28 Eylül tarihine kadar Merinos AKKM’de vatandaşların ziyaretine açık olacak olan programın açılışı da renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yöresine ait lezzetleri gelen misafirlere tattırırken, kimi ise halk danslarıyla büyük beğeni kazandı.

Herkes bakakaldı
AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, diğer illerin protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen açılışta, ellerine urganları alan kişiler, bir anda birbirlerine vurmaya başladı. Herkesin bakakaldığı gösterinin daha sonra Malatya’nın Yazıhan aşiretine ait ’tura oyunu’ olduğu ortaya çıktı. Şaşkınlıkla izlenen oyun izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

"Bursa Türkiye mozaiği"
Bursa’da 81 vilayetten insanların örfü, adeti ve kültürüyle birlikte yaşadığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşadığımızda Bursa ve diğer şehirlerimiz hepimize yeter. 81 ili de gezdim ve gördüm ama Bursa hepsinde daha güzel. Dağıyla, deniziyle, gölüyle, 4 mevsimi ve farklı bölgelerden gelen insanlarla Bursa tam bir Türkiye mozaiğidir" diye konuştu.

Akılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldıAkılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldı
Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi! Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi!
Manisalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destekManisalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

IŞİD üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış

Konya'da yakalanan IŞİD'li tutuklandı

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.