Birbirlerini motive ederek gittikleri obezite merkezinde fazla kilolarından kurtuldular

Samsun’da yaşayan yaşlı çift, birbirlerini motive ederek gittikleri obezite merkezinde hem fazla kilolarından hem de mahkum oldukları tekerlekli sandalye ve ilaçlardan kurtuldu.

Zekeriya (71) ve Altuna (69) Koç çifti, yıllardır fazla kilolarından dolayı sağlıklı bir yaşam sürdüremedi. Fazla kiloları ve ayağındaki rahatsızlıktan dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Altuna ile yine fazla kilolarından dolayı birçok ilaç kullanmak zorunda kalan eşi Zekeriya Koç, çareyi obezite merkezine gitmekte buldu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Polikliniği bünyesinde hizmet veren Obezite Merkezine başvuran yaşlı çift, 8 ayda fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir yaşama kavuştu. Zekeriya Koç 125 kilodan 106 kiloya, Altuna Koç ise 146 kilodan 133 kiloya düştü. Çiftin hedefi 100 kiloya kadar inmek.

“Eşim tekerlekli sandalye ile gidebiliyordu”

Eşi 12. ayda mide küçültme ameliyatı için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduklarını ifade eden Zekeriya Koç, “Oradan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezine yönlendirdiler. Eşimin iki dizinde de protez vardı. Tekerlekli sandalye ile gidebiliyordu. Obezite merkezine geldikten sonra hızla kilo verdiğimizi gördüm. Eşim şimdi tekerlekli sandalyeye mahkum kalmadan 2 kilometre yol yürüyebiliyor. Eşim 146 kilo, ben ise 125 kilo ile geldik buraya. Şimdi ise eşim 133 kilo, ben 106 kiloyum. İnşallah daha da kilo vereceğiz. Kilo vermem sayesinde ilaçlarımdan da kurtuldum. Eşim artık bütün ihtiyaçlarını kendisi görüyor. Önceden yalnız bırakamıyordum onu. Şimdi ise içim rahat” dedi.