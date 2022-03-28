Birbirlerini yerlerde sürüklediler! Kadıköy'deki kadınların kavgasını film izler gibi izlediler

Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan iki kadın grubu sokak ortasında sözlü tartışmada bulundu. Kadınlardan birini yanlarındaki erkek şahıslar tutarak sakinleştirmeye çalışırken, koşarak gelen bir kızın saldırmasıyla taraflar arasında kavga başladı.

TEKME ATTILAR, YERLERDE SÜRÜKLENDİLER

Gruptaki diğer kadınların da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Kadınlar saçlarını çekip tekme atarak birbirlerine saldırdı. Kızların yanında bulunan erkek şahıslar ise saç saça baş başa kavgayı ayırmaya çalıştı. Tanık olan bazı vatandaşlar ise kavgayı film izler gibi izlediler. Çevredekilerin de müdahalesiyle bir süre sonra kavga sonlandırıldı.

(İHA)

