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Birbirlerini yerlerde sürüklediler! Kadıköy'deki kadınların kavgasını film izler gibi izlediler

28.03.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de bir grup kadın kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçlarını çeken, yerlerde sürüklenen kadınları ayırmak ise pek kolay olmadı. Yanlarındaki erkek şahıslar kavgayı ayırmaya çalışırken oradan geçenler film izler gibi izlemeye koyuldu.

Birbirlerini yerlerde sürüklediler! Kadıköy'deki kadınların kavgasını film izler gibi izlediler

Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan iki kadın grubu sokak ortasında sözlü tartışmada bulundu. Kadınlardan birini yanlarındaki erkek şahıslar tutarak sakinleştirmeye çalışırken, koşarak gelen bir kızın saldırmasıyla taraflar arasında kavga başladı.

TEKME ATTILAR, YERLERDE SÜRÜKLENDİLER

Gruptaki diğer kadınların da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Kadınlar saçlarını çekip tekme atarak birbirlerine saldırdı. Kızların yanında bulunan erkek şahıslar ise saç saça baş başa kavgayı ayırmaya çalıştı. Tanık olan bazı vatandaşlar ise kavgayı film izler gibi izlediler. Çevredekilerin de müdahalesiyle bir süre sonra kavga sonlandırıldı.

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(İHA)

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Kadıköy
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