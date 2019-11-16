Birbirlerinin omzuna basarak evlere giren hırsızlar kamerada

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL'da iki ayrı eve giren 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin apartmanların ikinci katındaki dairelere birbirlerinin omzuna basarak tırmanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenler ve Bağcılar'da 2 gün arayla hırsızlık meydana geldi. Şüphelilerin sabaha karşı gözlerine kestirdikleri apartmanların ikinci katlarındaki dairelere birbirlerinin omzuna basarak açık pencereden girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin 21 Ekim tarihinde Bağcılar'da girdikleri evden 4 elektronik eşya, 23 Ekim tarihinde Esenler' de bir evden 2 cep telefonu çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin iki ayrı evden toplamda 30 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceledi. Eşkal ve kimlikleri tespit edilen şüpheliler polisin yaptığı takip sonucu 28 Ekim tarihinde adreslerinde yakalandı. Şüphelilerin sorgularında Abdullah Y.(27) 6 suç kaydı, Barış T.(20)'nin 4 suç kaydı, Adem A.(28)'nın ise bir suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin apartmanlara birbirlerinin omzuna basarak tırmanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

