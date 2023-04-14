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Birbirlerinin üzerine yürüdüler! İBB Meclisi'nde "Cami sattınız" sözleri tansiyonu yükseltti, gerginlik kameraya yansıdı

14.04.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Meclisi'nin nisan ayı toplantısına meclis üyelerinin birbirlerinin üzerine yürümesine varan gerginlik damgasını vurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendiği konuşması sırasında CHP sıralarından 'Cami sattınız' sesleri yükseldi. Tansiyonun yükseldiği anlarda oturuma ara verilirken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Birbirlerinin üzerine yürüdüler! İBB Meclisi'nde "Cami sattınız" sözleri tansiyonu yükseltti, gerginlik kameraya yansıdı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçime gidilirken yurdun farklı bölgelerinde ziyaretlerine devam ediyor. İmamoğlu nisan ayı toplantısına katılmadı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İmamoğlu'nu sert eleştirilerle hedef alırken CHP sıralarından yükselen sözler tansiyonu yükseltti. Meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Oturuma devam edilmesi için üyelerin sakinleşmesi beklendi. O gerginlik kameraya yansıdı.

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"İBB BAŞKANI MECLİSTEN KAÇTI"

İBB Meclisi'nin nisan ayı toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da söz aldı. Göksu konuşmasına İBB Başkanı İmamoğlu'nun mecliste bulunmamasına atıfta bulunarak başladı ve şöyle konuştu:

"Sözde demokrat İBB Başkanı meclisten kaçtı. Bir belediye başkanının durması gereken, dinlemesi gereken, katılmak zorunda olduğu bir tane meclis var, faaliyet raporu meclisi. Peki, kelimeyi değiştiriyorum. İBB Başkanı meclise katılmayıp gitti. Burada elbette maksadını aşan bir eleştiri olursa hep birlikte ikaz ederiz ama İBB Başkanı bu kürsüde küfretti, niye konuşmadınız? Bu kürsüde meclis üyesine küfretti bir belediye başkanı. Biz konuştuğumuz cümlelerimize elbette dikkat edelim ama aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bir şeye ayna tuttu. Demokrasi, özgürlük fragmanlar oynuyor ya, onun fragman olduğunu, özgürlük ve demokrasi CHP'liye dokununcaya kadar var olduğunu ispatladı. Bunlar kendilerini hep dogmatik olarak yukarıda görürler. Bu meclise kalıp, en büyük grubun grup başkanvekilini dinleme nezaketi göstermeyen İBB Başkanı. Hakikatle yüzleşmekten korkan adam diye söylerim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sunumlarını yaparken, halk tarafından denetlenebilen şeffaf belediyecilikten bahsetti. Siz resmen bu meclisin seçtiği komisyon üyelerinin sorularına bile cevap vermiyorsunuz? Liyakatten ve adaletten bahsetti, vay be" dedi. 

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"BİZ CAMİ SATMAYIZ, CAMİ YAPARIZ"  

Konuşmasına 'partizanca bölüşüm oranları' yazılı bir afişle devam eden Tevfik Göksu'nun konuşması sırasında diğer parti üyeleri tarafından sözü kesilmek istendi.

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Göksu şöyle devam etti:

"Ne diyor öbür koalisyon ortağı, bana arka kapıda söz verdiklerinizi niye dış kapıda söylemiyorsunuz diyor ya. Yüzde 15 de oradan alıyorlarmış. Sonra diyecek ki liyakat. Hadi oradan be, CHP'nin olduğu yerde liyakat mı olur? Adalet mi olur? Bu zamanın ruhuna aykırı. Büyükşehirde kaç tane sattın? Biz cami yaparız merak etme. Önümüzdeki günlerde buraya gündem getirin konuşuruz, bu sözde de geri adım atmadığınız sürece o gündem geçmeyecek. Hadi buyur. Hadi getir. Haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız, biz cami yaparız. Siz cami yıkarsınız."  

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Bu konuşmaların ardından meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

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(DHA)

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Ekrem İmamoğlu ibb tevfik göksu

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