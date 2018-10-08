Birbirleriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirilmesine ne denir? (Hadi İpucu 8 Ekim 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 7 Ekim Pazartesi 20.30’da yapılacak yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Akşamki yeni yarışma için bir sanat terimi ile ilgili ipucu verildi. İpucunda birbirinden alakasız, çeşitli malzemelerin bir araya getirilmesine ne ad verildiği soruldu.
Hadi yarışması için verilen ipucunda anlatılan tekniğe kolaj adı veriliyor. Kolaj (Fransızca "collage") ya da kesyap, düz bir yüzey üzerine fotoğraf, gazete kâğıdı ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen boya ile de karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğidir.
Resim alanından gelme bu terim, hazır ünitelerin bir araya getirilmesiyle oluşan kompozisyondur.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu öğlen 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.
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