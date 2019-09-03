Bircan Bali açıkladı! Sinan Akçıl Burcu Kıratlı boşanıyor

2018'in son günlerinde Amsterdam'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, yine yapamadı. Bir süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaşan ve daha önce boşanmanın eşiğinden dönen çiftin, bu kez ipleri kopardığı iddia edildi.

İLİŞKİYİ SİNAN AKÇIL MI BİTİRDİ?

Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre, Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanma kararı aldı. Hatta kararı Akçıl'ın aldığı ve 1 haftadır yurt dışında olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarak ve fotoğrafları silerek boşanmanın sinyallerini daha önce veren çiftten bir açıklama ise henüz gelmedi.

