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Bircan Bali geçen hafta evlilik teklifi aldığı sevgilisiyle ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

Geçen hafta sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi alan ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Bircan Bali bu hafta ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinden ayrıldığını duyurdu.

Bircan Bali geçen hafta evlilik teklifi aldığı sevgilisiyle ayrıldı

Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi almıştı.

Geçtiğimiz sene Şenol İpek'ten boşanan Bircan Bali, şarkıcı Mr. Jade'den sonra avukat Ömer Gezen'le aşk yaşayamaya başlamış ve evlilik kararı almıştı. Ünlü sunucu, geçtiğimiz gün paylaştığı tektaş yüzük fotoğrafıyla evlilik teklifi aldığını duyurarak hayranlarıyla mutluluğunu paylaşmıştı.

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Geçen hafta teklif anını ve yüzüğünü paylaşan Bali'nin mutluluğu kısa sürdü. Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen'le ayrıldıklarını duyurdu. Bali, Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı açıklamada "Çok uzatmayacağım sormayın diye yazıyorum bitti. Ayrıldık bunu benim ağzımdan ilk defa duydunuz ama teklif bla bla falan filan. Evet biliyorum ama olmadı saygım devam eder" dedi.

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Bircan Bali, Instagram hesabından paylaştığı tektaş yüzüğün fotoğrafını da sildi.


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