MAGAZİN

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.11.2018 09:10 | Son Güncelleme

Bircan Bali ile öpüşme fotoğrafları ortaya çıkan Özkan Şen, Bircan Bali'yi kızdıracak açıklamalar yaptı! Özkan'ın iddiasına göre, Bircan Bali kendisini aldattı.

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Bircan Bali ile öpüşme fotoğrafları ortaya çıkan Özkan Şen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen günlerde sunucu Bircan Bali ile öpüşme fotoğraflarının gündeme gelmesi ile alakalı soruları yanıtlayan Şen şunları söyledi:

“O görüntüler maalesef benim telefon hesabımın çalınması ile ortaya çıkmıştır. Hesabımı çalan kişi de belli zaten ben isim vermek istemiyorum.

opusme-fotograflari-ortaya-cikan-ozkan-sen-cok-sert-konustu

Hesabım çalındığında biz Bircan ile sevgili değildik ayrılmıştık. Böyle bir konuyla gündeme hiç gelmek istemezdim çünkü benim geleceğe dair hayallerim vardı.

YAPAN KİŞİ BELLİ

Siyasete girme planlarım vardı, fakat görüntüler çıktıktan sonra aday olmak istediğim partiden yetkililer aradı ve böyle bir konu ile ilgili gündeme geldiğim için adaylığımın doğru olamayacağını söylediler.

Tabii ki haklılar da ama bunun faturası hem manevi hem de maddi olarak bana ağır oldu.

Hesabımla beraber hayallerim de çalındı diyebiliriz. İsmini vermek istemiyorum ama dediğim gibi yapan kişinin kim olduğu belli."

MEĞER BAŞKASIYLA DA SEVGİLİYMİŞ!

Fotoğrafların çekildiği zaman Bircan Bali'nin evli olduğu söylentilerine açıklık getiren Şen “Öncelikle şunu belirteyim Bircan'la tanıştığımızda evliydi kendisi boşandıktan 1 ay sonra sevgili olduk. 2. ayında benim Etiler’deki evime taşındık. Ben çok aşıktım kendisine, sevmiştim ve çok kolladım. Hala seviyor musun dersen, insan bir günde sevgisini atamıyor ama bana yaptığı bazı şeyler o sevgimi bastırdı.

Benimle birlikteyken başka birisi daha varmış hayatında insanlar iki yüzlü olabiliyorlar maalesef benim iç güdülerim çok kuvvetlidir.

Bunu ortaya çıkardım ve ilişkiyi bitirme kararı aldım. Kendisi inkar etti ama sonradan ortaya çıktı çok iyi bir oyuncuymuş kendisi. Kimse göründüğü gibi değilmiş” dedi. (Sözcü/Emre ÇEVİK)

PARTNERYorulmak nedir bilmiyor!Yorulmak nedir bilmiyor!
İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Evİşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev
Korumasının öldüğü kazada Bengü'ye suçlama Korumasının öldüğü kazada Bengü'ye suçlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Özkan Şen bircan bali Bircan Bali sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

Şırnak'ta bomba bağlı maket uçaklar 8 ayrı askeri noktaya düştü!

Şırnak'ta bomba bağlı maket uçaklar 8 ayrı askeri noktaya düştü!

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

İlginizi Çekebilir

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şaşırdıkmı? Tabiki hayır... Ahlâk yoksunu insanlardan herşey beklenir... Görmek istemiyoruz sizi ekranlarda..Çocuklarımıza kötü örnek oluyorsunuz.. Hayır bide güzel olsan gam yemiyecez
Karı at gibi, tek erkek kesmez bunu.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bergüzal Korel makyajsız haliyle beğeni topladı

Bergüzal Korel makyajsız haliyle beğeni topladı

Berrak Tüzünataç ile ayrılan Birkan Sokullu evi boşalttı

Berrak Tüzünataç ile ayrılan Birkan Sokullu evi boşalttı

Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu

Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu

Ziynet Sali'den Sıla açıklaması

Ziynet Sali'den Sıla açıklaması

Murat Dalkılıç'a Dünya Hali şoku! Flaş karar

Murat Dalkılıç'a Dünya Hali şoku! Flaş karar

Usta oyuncu Alev Gürsoy yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Alev Gürsoy yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.