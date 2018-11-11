Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Bircan Bali ile öpüşme fotoğrafları ortaya çıkan Özkan Şen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen günlerde sunucu Bircan Bali ile öpüşme fotoğraflarının gündeme gelmesi ile alakalı soruları yanıtlayan Şen şunları söyledi:

“O görüntüler maalesef benim telefon hesabımın çalınması ile ortaya çıkmıştır. Hesabımı çalan kişi de belli zaten ben isim vermek istemiyorum.

Hesabım çalındığında biz Bircan ile sevgili değildik ayrılmıştık. Böyle bir konuyla gündeme hiç gelmek istemezdim çünkü benim geleceğe dair hayallerim vardı.

YAPAN KİŞİ BELLİ

Siyasete girme planlarım vardı, fakat görüntüler çıktıktan sonra aday olmak istediğim partiden yetkililer aradı ve böyle bir konu ile ilgili gündeme geldiğim için adaylığımın doğru olamayacağını söylediler.

Tabii ki haklılar da ama bunun faturası hem manevi hem de maddi olarak bana ağır oldu.

Hesabımla beraber hayallerim de çalındı diyebiliriz. İsmini vermek istemiyorum ama dediğim gibi yapan kişinin kim olduğu belli."

MEĞER BAŞKASIYLA DA SEVGİLİYMİŞ!