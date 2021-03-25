Bircan Bali ve Ömer Gezen boşandı! 'Evli gittim bekar geldim'

"Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programının sunucularından Bircan Bali'nin, 2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'le inişli çıkışlı evliliği hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Bircan Bali Ömer Gezen ile boşandığını Söylemezsem Olmaz yayınında açıkladı. Mahkeme dolayısıyla yayına geç kalan Bircan Bali boşanma nedeni hakkında açıklama yaptı.

Bali açıklamasında "Evli gittim bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" dedi. Bali boşanma sebebini başka şehirlerde ikamet ediyor olmaları olarak açıkladı.

Bircan Bali kızı Saygı'nın velayetinin kendisinde olduğunu söyledi. Bali hakkında yorum yapanlara ise "Beni konuşmayın ben magazin figürü değilim" dedi.

