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Bircan Bali yüzüğü taktı! İşte Bircan Bali'nin yeni sevgilisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.01.2019 09:12 | Son Güncelleme

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali yeni aşkını ilan etti. Bircan Bali yeni aşkı Ömer Gezen ile mutluluğa yelken açtı.

Bircan Bali yüzüğü taktı! İşte Bircan Bali'nin yeni sevgilisi

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken ile birlikte sunan sivri dilli yorumcu Bircan Bali yeni sevgilisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bircan Bali en son eski sevgilisi Özkan Şen ile gündeme gelmiş ve fotoğrafları olay olmuştu.
Yaz aylarının sonlarına doğru Özkan Şen ile aşk fotoğrafı gündeme düşen Bircan Bali hafta sonu yeni sevgilisini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Sivri dilli yorumcu Bircan Bali uzun zamandır hayatında biri olduğunu ve bu kişinin avukat olduğunu açıklamıştı. Bali hafta sonu ise sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğraf paylaştı.

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Sevgilisi tarafından alınan yüzüğü de paylaşan Bircan'ın yeni sevgilisi Av. Ömer Gezen.

Peki Ömer Gezen kim?

Gezen Hukuk ve Avukatlık Bürosu olan Ömer Gezen İstanbul ve Antalya arasında yaşan bir avukat. Bircan Bali şu sıralar aşk yaşayan Avukat Ömer Gezen kendisini şöyle tanıtıyor:

'Antalyalıyım. İlköğrenim yıllarımı Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinde geçirmiş biriyim. Lise eğitimim de Antalya’nın dışında ve biraz daha farklıydı. Liseyi Kuleli Askeri Lisesi’nde okudum.

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Daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi’ni tamamladım. An itibariyle de Antalya’da kendi ofisimde mesai arkadaşlarım ile birlikte serbest avukatlık faaliyeti sürdürmekteyim."


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