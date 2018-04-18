Bircan İpek'i gülme krizine sokan İbo şarkısı...

Erol Aşkın Güneşi isimli şarkıcının yerel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses için yazdığı şarkıyı seslendirdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR

Şarkının seslendirilmesinde sorun yoktu. Ancak gerek şarkının sözleri, gerekse şarkıcının performansı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CANLI YAYINDA DİNLETTİLER

Dinleyenleri kendinden geçiren performans, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında da işlendi.

Konuyu işledikten sonra Bircan İpek, şarkının çalınmasını istedi. Bu esnada program yorumcularının hareketleri görülmeye değerdi. Sunucular gülme krizine girdi.

Uzun süre şarkıcıyla eğlenen Bircan İpek kendini tutamadı.