MAGAZİN

Bircan İpek'i gülme krizine sokan İbo şarkısı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses için bestelenen "Dön Geri Tatlıses" isimli parçayı dinleyen Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan İpek, gülme krizine girip önündeki masaya yığıldı

Bircan İpek'i gülme krizine sokan İbo şarkısı...

Erol Aşkın Güneşi isimli şarkıcının yerel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses için yazdığı şarkıyı seslendirdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR

Şarkının seslendirilmesinde sorun yoktu. Ancak gerek şarkının sözleri, gerekse şarkıcının performansı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CANLI YAYINDA DİNLETTİLER

Dinleyenleri kendinden geçiren performans, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında da işlendi.

Konuyu işledikten sonra Bircan İpek, şarkının çalınmasını istedi. Bu esnada program yorumcularının hareketleri görülmeye değerdi. Sunucular gülme krizine girdi.

Uzun süre şarkıcıyla eğlenen Bircan İpek kendini tutamadı.

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Bircan İpek erol aşkın güneşi

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