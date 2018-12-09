Birce Akalay'dan gençlik dönemi paylaşımı!

Ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından gençlik dönemine ait bir fotoğrafı paylaştı. Akalay, fotoğrafa bu notu düştü:

Bana bu kızı geri getirebilir misin hayat? Sen getir, yoksa ben alıp gideceğim!

Akalay'ın sosyal medyada sık sık değişime uğradığı konuşulsa da Akalay bu iddialara genel olarak yanıt vermiyor. 2004 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak adını duyuran Birce Akalay'ın bu hali unutulmuyor.

Ekranlara geldiği günden itibarenki değişimi her defasında gündem olan oyuncunun estetiksiz hali ise bakın nasıl!



