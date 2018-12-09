MAGAZİN

Birce Akalay'dan gençlik dönemi paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 09:54 | Son Güncelleme

'Ağlama Anne' dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı.

Birce Akalay'dan gençlik dönemi paylaşımı!

Ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından gençlik dönemine ait bir fotoğrafı paylaştı. Akalay, fotoğrafa bu notu düştü:

Bana bu kızı geri getirebilir misin hayat? Sen getir, yoksa ben alıp gideceğim!

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Akalay'ın sosyal medyada sık sık değişime uğradığı konuşulsa da Akalay bu iddialara genel olarak yanıt vermiyor. 2004 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak adını duyuran Birce Akalay'ın bu hali unutulmuyor.

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Ekranlara geldiği günden itibarenki değişimi her defasında gündem olan oyuncunun estetiksiz hali ise bakın nasıl!

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Anahtar Kelimeler:
ağlama anne Birce Akalay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sen her yaşınla güzelsin gününü yaşamaya bak. Bir dede
Sanırım antrapoza giriyorsunuz
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