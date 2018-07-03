MAGAZİN

Birce Akalay'dan Onur Yürüyüşü'ne destek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 10:16 | Son Güncelleme

Dizisi final yapınca soluğu Bodrum'da alan Birce Akalay, Onur Yürüyüşü'ne destek vermeyi ihmal etmedi

Birce Akalay'dan Onur Yürüyüşü'ne destek!

Birce Akalay pazar günü Bodrum’da düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne katıldı.

LGBTİ bireylere destek veren ünlü oyuncu, yürüyüş boyunca cep telefonuyla fotoğraf çekti.

5b3a32e15379ff30584829f4
Akalay, güneş altında yapılan yürüyüşün sonunda serinlemek için kendini denize attı.


PARTNERBodrum'un ateşini yükseltti!Bodrum'un ateşini yükseltti!
Demet Akalın'dan o ünlülere sert tepki: Eğlenmeyin lan!Demet Akalın'dan o ünlülere sert tepki: Eğlenmeyin lan!
Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay Birce Akalay dans

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı'dan Turabi itirafı!

Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı'dan Turabi itirafı!

Demet Akalın'dan o ünlülere sert tepki: Eğlenmeyin lan!

Demet Akalın'dan o ünlülere sert tepki: Eğlenmeyin lan!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Leyla Aydemir'in cesedi bulundu! Ünlü isimler de kahroldu

Leyla Aydemir'in cesedi bulundu! Ünlü isimler de kahroldu

Alişan bebeğinin ismini ne koyacak?

Alişan bebeğinin ismini ne koyacak?

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.