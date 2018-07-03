Birce Akalay'dan Onur Yürüyüşü'ne destek!

Birce Akalay pazar g\u00fcn\u00fc Bodrum\u2019da d\u00fczenlenen Onur Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc\u2019ne kat\u0131ld\u0131.\nLGBT\u0130 bireylere destek veren \u00fcnl\u00fc oyuncu, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f boyunca cep telefonuyla foto\u011fraf \u00e7ekti.\n\nAkalay, g\u00fcne\u015f alt\u0131nda yap\u0131lan y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcn sonunda serinlemek i\u00e7in kendini denize att\u0131.\nPARTNERBodrum'un ate\u015fini y\u00fckseltti!Demet Akal\u0131n'dan o \u00fcnl\u00fclere sert tepki: E\u011flenmeyin lan!Survivor 2018 bitti! Acun Il\u0131cal\u0131'dan fla\u015f Survivor karar\u0131!
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