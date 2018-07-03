Birce Akalay'dan Onur Yürüyüşü'ne destek!

Birce Akalay pazar günü Bodrum’da düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne katıldı.

LGBTİ bireylere destek veren ünlü oyuncu, yürüyüş boyunca cep telefonuyla fotoğraf çekti.



Akalay, güneş altında yapılan yürüyüşün sonunda serinlemek için kendini denize attı.



