MAGAZİN

Birce Akalay yeni imajıyla olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 13:30 | Son Güncelleme

Başrol oynadığı Siyah Beyaz Aşk dizisi final yapan oyuncu Birce Akalay, saçlarını kısacık kestirdi. Oyuncunun yeni imajı sosyal medyada tepkilere neden oldu

Birce Akalay yeni imajıyla olay oldu

İbrahim Çelikkol ile uzun süredir devam eden 'Siyah Beyaz Aşk' dizisi final yapan oyuncu Birce Akalay, herkesin çok beğendiği uzun saçlarını kestirdi. Oyuncunun yeni imajı ise hiç beğenilmedi.

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Bir Instagram haber sayfasının paylaştığı 'Birce Akalay'ın yeni saçları' haberinin altına gelen yorumlara göre oyuncunun yeni imajı beğenilmedi.

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Oyuncuya, "Bitlendin mi?", "Tek bir soru neden?" gibi yorumlar yapıldı.

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DOĞA RUTKAY BEĞENMEDİ

Bir takipçinin "Yani neden bu kadar kendini bozmaya çalışıyor insanlar anlamıyorum" yorumunu okuyan oyuncu Doğa Rutkay Kamal da yorumu beğenerek yazan kişiye destek verdi.

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TOKYO'YA BENZETİLDİ

Akalay, yeni imajıyla dünya çapında büyük yankı uyandıran 'La Casa De Papel' dizisindeki 'Tokyo' karakterini canlandıran Ursula Corbero'ya benzetildi.

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Bazı takipçileri Akalay'ın yeni imajını beğenirken bazıları da 'Ursula Corbero gibi olmuşsun, saçlarına yazık etmişsin' yorumunda bulundu.


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