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Birce Akalay yeni sevgilisiyle yakalandı

07.07.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladığı mimar sevgilisi Erdem Hamza ile ilk kez objektiflere takıldı.

Birce Akalay yeni sevgilisiyle yakalandı

Geçtiğimiz yıl Fasih Saylan'dan ayrılan oyuncu Birce Akalay aradığı aşkı sonunda buldu. Akalay, önceki akşam yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı sevgilisi Erdem Hamza ile objektiflere takıldı.

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Asmalımescit'teki bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet eden çiftin birbirlerine aşk dolu bakışları böyle görüntülendi.

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Mekan çıkışı gazetecilere, "İyi akşamlar" diyerek aracına binen Birce Akalay, yeni ilişkisinin sorulması üzerine, "Teşekkürler, hiç o konuları konuşmayalım." diyerek oradan uzaklaştı. Akalay'ın açıklama yaptığı sırada aracın içinde bulunan Hamza ise yüzünü gizledi.
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"ÇOK ESKİ DOSTUZ"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda Fasih Saylan ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Akalay, "Hala arkadaşız ama ilişkimizi sonlandırdık. Çok eski dostuz zaten." demişti.birce9

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Birce Akalay
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