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Birce Akalay: Yine yakaladınız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Birce Akalay, sevgilisi Fasih Saylan ve arkadaşları ile soluğu Bodrum'da aldı. Serinlemek için suya giren ünlü oyuncu, gazetecilerin çekim yaptığını öğrenince bir süre denizde bekledi. Kadın arkadaşından havlu isteyen Akalay, çekim yapan muhabirlere gülerek "Yine yakaladınız" dedi.

Birce Akalay: Yine yakaladınız!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Fasih Saylan ile Bodrum'da tatil yapıyor.

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Bitez'deki bir plajda görüntülenen çifte, arkadaşları da eşlik etti.

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Serinlemek için suya giren Akalay'ı sevgilisi Fasih Saylan uyardı.

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Gazetecilerin çekim yaptığını öğrenince bir süre denizde bekleyen Birce Akalay, kadın arkadaşından havlu istedi.

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Havluya sarılan Akalay, çekim yapan habercilere el salladı.

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Ardından parmak sallayan Birce Akalay, muhabirlere gülerek "Yine yakaladınız" dedi.

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Akalay, balet Can Tunalı ile biten ilişkisinin ardından Fasih Saylan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülenen Birce Akalay, şunları söylemişti:

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Arkadaşlar ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele ki sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum. Sevgilimin adını söylemeyeceğim.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
mesela bircenin yanındaki kadın fotoğrafa bikinili çıkmış ne oldu bikinili çıkınca denize havluyla mı girmek lazım yada haşemayla ne hale getirdiniz memleketi deniz medyası
selilut fazla gsliba
birce akay değilde diğer arkadaş daha hoş, maşallah
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