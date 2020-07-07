Birce Akalay: Yine yakaladınız!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Fasih Saylan ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Bitez'deki bir plajda görüntülenen çifte, arkadaşları da eşlik etti.

Serinlemek için suya giren Akalay'ı sevgilisi Fasih Saylan uyardı.

Gazetecilerin çekim yaptığını öğrenince bir süre denizde bekleyen Birce Akalay, kadın arkadaşından havlu istedi.

Havluya sarılan Akalay, çekim yapan habercilere el salladı.

Ardından parmak sallayan Birce Akalay, muhabirlere gülerek "Yine yakaladınız" dedi.

Akalay, balet Can Tunalı ile biten ilişkisinin ardından Fasih Saylan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülenen Birce Akalay, şunları söylemişti:

Arkadaşlar ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele ki sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum. Sevgilimin adını söylemeyeceğim.





