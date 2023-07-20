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Birçok aboneyi üzen haber! Netflix, şifre paylaşım yasağını Hindistan'a ve diğer tüm pazarlara getirdi: Peki Türkiye'de de başladı mı? Dikkat çeken iddia...

20.07.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi ve film platformu Netflix, bugünden itibaren Hindistan'daki ve diğer tüm pazarlardaki tüketicilere şifre paylaşımı kısıtlaması getireceğini açıkladı. Netflix şifre paylaşımı yasağının Türkiye'de de başlayıp başlamadığı merak edilirken, Netflix tarafından Türkiye'deki kullanıcılara bir e-posta gönderildiği iddia edildi. İşte detaylar!

Birçok aboneyi üzen haber! Netflix, şifre paylaşım yasağını Hindistan'a ve diğer tüm pazarlara getirdi: Peki Türkiye'de de başladı mı? Dikkat çeken iddia...

Netflix şifre paylaşım yasağı bir kez daha gündemde. Çünkü TechCrunch’ın haberine göre dizi ve film platformu Netflix, bugünden itibaren geri kalan ülkelerin neredeyse tamamında haneler arası hesap paylaşımı konusunu ele almaya başlayacağını söyledi.

Netflix birçok aboneyi üzen bu kısıtlamayı geçen yıl test etmeye başlamıştı.

2023'te ise Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya ve ABD dahil olmak üzere bir dizi başka ülkeye genişlemişti.

Yukarıda bahsedilen bazı pazarlarda Netflix, arkadaşlarını dahil etmek isteyen kullanıcılar için ekstra ödeme yapmalarına izin vermişti.

EK ÜYELİK SEÇENEĞİ SUNULMAYACAK

Firma, hesap paylaşımı kısıtlamalarını yeni uygulamaya koyacağı ülkelerdeki müşteriler için ise ek bir üyelik seçeneği sunmayacağını açıkladı.

Şirket, hissedarlarına gönderdiği mektupta, bu kararın arkasında yatan nedenin, bu pazarlardaki nispeten düşük pazar penetrasyonu ve daha ekonomik Netflix abonelik planlarının mevcudiyeti olduğunu yazdı.

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NETFLIX ŞİFRE PAYLAŞIM YASAĞINI TÜRKİYE'DE DE UYGULAMAYA BAŞLADI MI?

Netflix şifre paylaşımı yasağının Türkiye'de de başlayıp başlamadığı merak edilirken, şifre paylaşım yasağı ile ilgili Türkiye'deki bazı kullanıcılara Netflix tarafından bir e-posta gönderildiği iddia edildi.

Sosyal medyada da bazı kullanıcıların konuyla ilgili çeşitli paylaşımlar yaptığı görüldü.

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ABONE ARTIŞI GETİRDİ

Öte yandan şirket dün yaptığı açıklamada, Netflix'in şifre paylaşımını engellemesinin haziran ayında sona eren çeyrekte güçlü bir abone artışı sağlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Geçen yılın aynı çeyreğinde yaklaşık 1 milyon müşteri kaybeden şirket, şimdi 5,9 milyon abone kazandığını belirtti.

Bu artışın büyük ölçüde, artık hizmeti ücretsiz olarak paylaşamayan ve kendi hesapları için ödeme yapmayı seçen bireylerden kaynaklandığı söyleniyor.

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