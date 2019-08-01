HABER

"Birçok Avrupa ülkesinden daha ileri durumdayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: - "Erişilemeyen, ulaşılamayan bir Türkiye'den bugün her köşesine eriştiğimiz, buluştuğumuz bir Türkiye var. Yollarıyla, internet altyapısıyla, havaalanlarıyla, demir yollarıyla günden güne gelişen bir ülkemiz var elhamdülillah. Birçok Avrupa ülkesinden daha ileri durumdayız" - "(Belediye başkanlarının akrabalarını işe yerleştirmesi) Burada mücadelede de ortak bir anlayış, partilerin birbirlerini suçlamalarını değil ortak bir anlayışla bu ve buna benzer işlere meydan vermemektir"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Erişilemeyen, ulaşılamayan bir Türkiye'den bugün her köşesine eriştiğimiz, buluştuğumuz bir Türkiye var. Yollarıyla, internet altyapısıyla, havaalanlarıyla, demir yollarıyla günden güne gelişen bir ülkemiz var elhamdülillah. Birçok Avrupa ülkesinden daha ileri durumdayız." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesiyle başlayan etkinlik kapsamında kente gelen Yıldırım, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Yıldırım, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kente birçok kez açılış ve temel atma programları için geldiğini ancak bu sefer daha serbest bir gündeminin olduğunu belirtti.

Sosyal medya üzerinden davet aldığını hatırlatan Yıldırım, "Gençlerden, Malatyalı kankalarımızdan aldığımız davet üzerine bu buluşma gerçekleşti. Geldiğimiz andan itibaren şahsımıza gösterilen ilgi ve sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin Türkiye'nin geleceğiyle, kaderiyle özdeşleşmiş olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"2001 yılında Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile bu yola çıktığımızda Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları bugünün gençleri bilemezler. Çünkü o devirlerde daha çok küçüktüler ya da daha doğmamışlardı. Elhamdülillah o günler geride kaldı. Erişilemeyen, ulaşılamayan bir Türkiye'den bugün her köşesine eriştiğimiz, buluştuğumuz bir Türkiye var. Yollarıyla, internet altyapısıyla, havaalanlarıyla, demir yollarıyla günden güne gelişen bir ülkemiz var elhamdülillah. Birçok Avrupa ülkesinden daha ileri durumdayız."

Binali Yıldırım, kentin çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirerek, "Siyasette geçmiş yıllarda, Cumhuriyet'in kuruluşunda ve 1980'li yıllardan itibaren bütün vatandaşlarımızın zihninde iz bırakmış rahmetli Turgut Özal, İsmet İnönü Malatyalı hemşehrilerimiz, buradan yetişen değerli siyaset insanları. Bir anlamda Malatya Türkiye'nin ortalamasını teşkil ediyor. Daha güzel bir Malatya için daha güzel bir Türkiye için bugüne kadar nasıl el birliğiyle çalıştıysak bundan sonra da gayretimizi, bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Amacımız 780 bin kilometrekare vatan toprağında kardeşçe, tasada da sevinçte de bir olarak bu güzel yurdumuzu gelecek kuşaklara sağ salim aktarmaktır. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

- "Bu coğrafyada ayakta kalmanın bedeli var, bunu biliyoruz"

Yıldırım, vatandaşların da mesele memleket meselesi olunca "gerisi teferruattır" diyerek kendileriyle birlikte yol yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli ve zor bir coğrafyada yer aldığına dikkati çeken Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bu coğrafyada ayakta kalmanın bedeli var, bunu biliyoruz. S-400, Doğu Akdeniz meselesi, Güney hudutlarımızda yaşanan konular, FETÖ mücadelesi, PKK bölücü terör örgütüyle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir. Türkiye'nin gelecekte hem kendisi için hem de bölgesi için var olma mücadelesidir. Birçok zorlukların üstesinden gelerek bugünlere geldik. Bugün yaşamakta olduğumuz zorluklar da geçecek zorluklardır, bunu biliyoruz. İnşallah çok daha güzel yılları beraber yaşamış olacağız."

- "Kamunun vicdanını rahatsız edecek şeylerden uzak olunmalı"

Yıldırım, bir gazetecinin "son günlerde Türkiye'de özellikle belediye başkanlarının birinci derece yakınlarını şirket müdürleri, daire başkanları veya özel kalem müdürü olarak atamaları gündemde. Siz bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine de konunun partilerden bağımsız olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Binali Yıldırım, her ne kadar kanunların onayı olsa da yöneticilerin kamu imkanlarını kullanırken, vatandaşın emanet ettiği yerlerde görev yaparken halkın vicdanını rahatsız edecek tasarruflarda bulunmamasının esas olduğunu dile getirdi.

Liyakat ve ehliyet esas alınarak memleketin daha ileriye gitmesi için en güzel şekilde görev yapmak gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Halkı rahatsız eden, tabiatıyla bizi de rahatsız eder. Burada 'Efendim senden daha fazla var, benden daha az var' gibi bir kavga da işi daha da vahim hale getirebilir. Nepotizm çağlardan beri insanlığın en büyük sorunlarından biridir. Burada mücadelede de ortak bir anlayış, partilerin birbirlerini suçlamalarını değil ortak bir anlayışla bu ve buna benzer işlere meydan vermemektir. Şunu da gözardı etmeyelim, siyasetçinin her türlü yaptığı iş ve tasarrufları normal vatandaşın yaptıklarına göre çok daha fazla göz önünde ve mercek altındadır. Onun için siyasetçi ailesi, yakını olmak esasında bir avantaj değil. Bazen o yakınlarınızın, çocuklarınızın hayatı da kararabiliyor. Haksız, yersiz infazlara da maruz kalabiliyorsunuz. O yüzden hangi konumda olursak olalım esas olan ehliyet, liyakat olmalı ve tabii ki kamunun vicdanını rahatsız edecek şeylerden uzak olunmalıdır."

Konuşmasının ardından Yıldırım'a Malatya kayısısı hediye edildi.

Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...
Binali Yıldırım’dan belediyelerdeki akraba atamaları değerlendirmesiBinali Yıldırım’dan belediyelerdeki akraba atamaları değerlendirmesi
Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değilBinali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Malatya

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

CHP'den belediye başkanları için kanun teklifi

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Faiz belasına meydan okuyoruz

'Meydan okuyoruz! Topunuz gelin!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi

Sürpriz görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.