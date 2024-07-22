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Birçok doktor 'ayaklarının kesileceğini' söylemişti: Verdiği karar hayatını kurtardı! "10 metre yürüyemiyordu, artık 10 kilometre yürüyor"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.07.2024 16:02
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Şırnak'ta yaşayan 52 yaşındaki Ferit Bayat Bayat isimli bir adam verdiği karar sayesinde bacaklarının kesilmesinden kurtuldu. Önceden 10 metre bile yürüyemeyen Bayat, şimdi 10 kilometreyi bile rahatlıkla yürüyebilir durumda. Kullandığı sigaralar yüzünden ayaklarında damar tıkanıklığı olan ve bacakları kesilmesi öngörülen adam, aldığı ilaç tedavisi ve kararıyla bacaklarının kesilmesinden kurtuldu. Şimdi sağlığına kavuşan Ferit Bayat hayatının ikinci baharını yaşıyor.

Birçok doktor 'ayaklarının kesileceğini' söylemişti: Verdiği karar hayatını kurtardı! "10 metre yürüyemiyordu, artık 10 kilometre yürüyor"

Daha önce, Mardin, Diyarbakır, Batman, Gaziantep ve Adana gibi yerlerde hastane hastane gezen ve tedavi olmak isteyen ancak gittiği her yerde bacaklarının kesileceği ifade edilen Ferit Bayat (52), Şırnak Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi bölümü doktorlarından Op. Dr. Volkan Burak Taban'ın uyguladığı ilaç tedavisi ile kesilecek olan bacakları kurtarıldı. Sağlığına kavuşan Bayat, artık rahatça yürüyebiliyor.

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SİGARAYI BIRAKMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

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Dr. Taban, sigarayı bırakmanın ne kadar önemli olduğunun bu hastaya bakarak anlaşılabileceğini söyledi. Günümüzde damar tıkanıklığının hem dünyada, hem de ülkemizde ciddi bir sorun teşkil etmekte olduğuna dikkat çeken Dr. Taban, "Damar tıkanıklığı nedenlerine baktığımızda riskli faktörlerden bir tanesi sigara olduğu belirtilmekte. Sigara ve tütün kullanımı maalesef ülkemizde yaygın. Her yıl 100 binden fazla insanımızı sigara ve buna bağlı hastalıklardan kaybettiğimizi maalesef biliyoruz. Ferit Bey'de buna en güzel örneklerden. Sigara bırakılmasının ne kadar faydalı olduğunu bize belirten, aynı zamanda hekim hasta ilişkisinde de güven kazanılmış durumlarda daha sonrasında hekiminin dediği ilaçları ve tedavileri düzenli kullanan bir hasta olarak ne kadar fayda gördüğünü de bizi sevindiriyor” dedi.

"10 METRE BİLE YÜRÜYEMİYORDU, ARTIK 10 KİLOMETRE YÜRÜYOR"

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Yürümede zorluk yaşayan ve en fazla 8 metre yürüdükten sonra damar tıkanıklığı nedeni ile bacaklarında istirahat ağrısı çektiği, hastanın sigarayı bıraktıktan sonra uygulanan ilaç tedavisi ile 10 kilometreye kadar yürüyebildiğini ifade eden Dr. Taban, “Ferit Bey ilk geldiğinde bacaklarda ciddi bir istirahat ağrısı dediğimiz oturduğu yerde dahi yerinde duramayan, yaklaşık 5 metre, 8 metre yürüyebilen bir hastaydı. 5-8 metre yürüdükten sonra bacaklarında damar tıkanıklığına bağlı olarak kriz dediğimiz ağrılar gelişmekteydi. Yaptığımız incelemede diz altında her iki taraftan itibaren damarlarının sigara nedeni ile tıkandığını gördük. Kalp ve damar cerrahisi kliniğinde hastaların değerlendirmesini yaptığımız zaman acaba ameliyat mı, anjiyo mu, yoksa başka bir tedavi mi verelim? Değerlendirme yaptığımızda hastanın hem anjiyoya hem de ameliyata uygun olmadığını gördük. İlaç tedavisine karar verdik" ifadelerinde bulundu.

"EN ÖNEMLİ BASAMAK HASTANIN SİGARAYI BIRAKMASIYDI"

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"Burada en önemli ilk basamak, hastanın sigarayı bırakmasıydı" diyen Dr. Taban, "Aynı zamanda da hastayı kalp ve damar cerrahisi servisine alarak burada damar içi tedavilere başladık. Damar içi tedaviler, evde alınması mümkün olmayan özellikli ilaçlar olduğu için burada tedaviye başladık. Sigarayı bırakması ve verdiğimiz ilaçlardan sonra Ferit Bey, hekim hasta ilişkisinden de kaynaklanan daha sonrasında bizim dediklerimizi de harfiyen yerine getirmesine bağlı olarak yürüyüş mesafeleri günden güne artmaya başladı. En son kontrollerimizde günlük 8 ile 10 kilometre ki havalar sıcak gidiyor. O halde bile günlük 8 ile 10 kilometre artık yürüyebiliyor. Bacaklarının kesilme riski ortadan kalktı. Burada ki en önemli şey, birincisi sigarayı bırakmak, ikincisi de tedavilerimize uyum sağlaması" şeklinde konuştu.

BİRÇOK DOKTOR 'AYAKLARININ KESİLECEĞİNİ' SÖYLEMİŞTİ

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Birçok doktora göründüğünde ayaklarının kesileceği cevabını aldığını belirten Ferit Bayat, "Volkan Hocama göründüm. Bayağı emeği var, uğraştı. Ayaklarımda damar tıkanıklığı vardı. Parmaklarımda patlama oluşmuştu, yaralar oluşmuştu. 2, 3 metre yürüyemiyordum. Volkan Hoca sayesinde, verdiği tedavi sayesinde çok şükür yürüyebiliyorum. 8,10 kilometre yürüyebiliyorum” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak sigara Yürüyüş bacak
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