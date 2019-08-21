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Birçok ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.Alınan bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, 11 Mart 2018 tarihinde Bahçelievler Mahallesindeki O.C.’ye ait ikametten, 1 Mart 2019 tarihinde Yenibağlar Mahallesindeki Y.B.’ye ait ikametten, 22 Temmuz 2019 tarihinde Cumhuriye Mahallesi T.T.’ya ait ikametten, 12 Ağustos 2019 tarihinde Cumhuriye Mahallesindeki O.Y.’ye ait işyerinden, 16 Ağustos 2019 tarihinde Cumhuriye Mahallesi O.Y.’ye ait işyerinden ve 15 Haziran 2019 tarihinde İstiklal Mahallesi M.G.’ ye ait bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarının şüphelisi tespit edildi.Hırsızlık olaylarının şüphelisi Y.K.

Birçok ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, 11 Mart 2018 tarihinde Bahçelievler Mahallesindeki O.C.’ye ait ikametten, 1 Mart 2019 tarihinde Yenibağlar Mahallesindeki Y.B.’ye ait ikametten, 22 Temmuz 2019 tarihinde Cumhuriye Mahallesi T.T.’ya ait ikametten, 12 Ağustos 2019 tarihinde Cumhuriye Mahallesindeki O.Y.’ye ait işyerinden, 16 Ağustos 2019 tarihinde Cumhuriye Mahallesi O.Y.’ye ait işyerinden ve 15 Haziran 2019 tarihinde İstiklal Mahallesi M.G.’ ye ait bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarının şüphelisi tespit edildi.
Hırsızlık olaylarının şüphelisi Y.K. ile ‘Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ olayının şüphelileri olarak tespit edilen E.K., S.F. ve H.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda şüpheli şahıslardan elde edilen çalıntı malzemeler polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan gözaltına alınan şüpheli Y.K. emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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