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  4. Birçok evde bulunuyor! Ünlü bal markaları bakanlık listesinde... Taklit veya tağşiş tespit edildi

Birçok evde bulunuyor! Ünlü bal markaları bakanlık listesinde... Taklit veya tağşiş tespit edildi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
13.11.2024 11:46
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellenmeye devam ediyor. Yapılan her güncellemede ise adeta yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satışa sunulan 2 ünlü bal markası da bakanlık listesinde yer aldı. Listeye göre 2 markanın da süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi.

Birçok evde bulunuyor! Ünlü bal markaları bakanlık listesinde... Taklit veya tağşiş tespit edildi

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi vatandaşın gündem maddelerinden biri haline geldi.

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GIDADA SAHTEKARLIK YAPAN MARKALAR VATANDAŞIN AJANDASINDA

Gıdada sahtekarlık yaptığı için listede yer alan marka ve ürünler vatandaşın ajandasında en üst sıralarda yer alıyor. Bakanlık listeyi güncelledikçe adeta yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor.

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2 ÜNLÜ BAL MARKASI LİSTEYE EKLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı listesini yine güncelledi ve listeye ünlü 2 bal markası eklendi.

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ZİNCİR MARKETLERDE VE E-TİCARET SİTELERİNDE SATILIYOR

12 Kasım'da yayınlanan listede zincir marketlerde ve e-ticaret sitelerinde satışı yapılan 'Abalı' veya 'Balpetek' markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
bal Tarım ve Orman Bakanlığı
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