Birçok evde bulunuyor! Ünlü bal markaları bakanlık listesinde... Taklit veya tağşiş tespit edildi

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi vatandaşın gündem maddelerinden biri haline geldi.
Gıdada sahtekarlık yaptığı için listede yer alan marka ve ürünler vatandaşın ajandasında en üst sıralarda yer alıyor. Bakanlık listeyi güncelledikçe adeta yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı listesini yine güncelledi ve listeye ünlü 2 bal markası eklendi.
12 Kasım'da yayınlanan listede zincir marketlerde ve e-ticaret sitelerinde satışı yapılan 'Abalı' veya 'Balpetek' markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.