Birçok ilde eğitime ara verildi

İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler: KOCAELİ



Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Aksoy, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de Çarşamba günü eğitime ara verildiği, hamileler ile engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi. KÜTAHYA Kütahya'da valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de izinli sayılacağı kaydedildi. MUŞ



Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, eğitim ve öğretime 16 Ocak Çarşamba günü ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle; ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak günü Muş il merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime gün süre ile ara verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

BİNGÖL Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi. BİTLİS Bitlis kent merkezi ve bağlı köylerinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Resmi kurumlarda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacakları açıklandı. Kentte dünden beri etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreyi bulduğu kent merkezi ve bağlı köylerinde, eğitime yarın ara verildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz ve merkez ilçede devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı 16 Ocak 2019 Çarşamba günü bir günlüğüne eğitime ara verilmiştir. Ayrıca resmi kurumlarda çalışan hamile ve engelli memurlar da 1 günlük idari izinli sayılacaktır" denildi.

UŞAK



Uşak'ta valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek don, buzlanma riski ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yarın kentteki tüm okulların tatil edildiği duyuruldu. Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için kararın alındığı belirtilirken, "İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ile özel örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurslarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş, okul öncesi eğitim kurumlarının 16 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi. Uşak Valiliği ayrıca, kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

ADIYAMAN Sincik



Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, kar yağışı nedeniyle okullar yarın için bir gün tatil edildi. Sincik'te etkili olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yarın tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Besni Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bazı köylerdeki okullar yarım gün tatil edildi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana geldi. İlçede dün akşam başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, günlük yaşam ve ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, okullar öğleden sonra Besni Kaymakamlığının almış olduğu karar ile tatil edildi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama işlemini aralıksız sürdürdü. Polislerin uyarısının yanı sıra belediye hoparlörlerinden sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Çelikhan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.