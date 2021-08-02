Birçok ilde elektrik kesintisi sosyal medyada gündem oldu!

Sosyal medyadan yayınlanan mesajlara göre, yurt çapında birçok farklı ilde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Sosyal medyadaki mesajlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda 'elektrik kesintisi' ihbarı geliyor.

İstanbul ve İzmir'deki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ise ulaşılamıyor.

PLANLI KESİNTİLER DE VAR

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi.

Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı iller ve kesintilerin bitiş saati...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilçelerinde genel elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kesintilerin 1 saat içerisinde sona ermesi bekleniyor.

MUĞLA 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

AYDIN 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

MANİSA 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

İZMİR 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ





