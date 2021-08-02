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Birçok ilde elektrik kesintisi sosyal medyada gündem oldu!

02.08.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra planlı olmayan elektrik kesintileri de yaşanması sosyal medyada gündem oldu. Bazı illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitesine de ulaşılamıyor. Vatandaşlar konuya ilişkin tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiriyor. İşte yurt genelindeki elektrik kesintisi durumu ve daha önceden duyurusu yapılan planlı elektrik kesintisi listeleri!

Birçok ilde elektrik kesintisi sosyal medyada gündem oldu!

Sosyal medyadan yayınlanan mesajlara göre, yurt çapında birçok farklı ilde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Sosyal medyadaki mesajlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda 'elektrik kesintisi' ihbarı geliyor.

İstanbul ve İzmir'deki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ise ulaşılamıyor.

PLANLI KESİNTİLER DE VAR

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi.

Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı iller ve kesintilerin bitiş saati...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilçelerinde genel elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kesintilerin 1 saat içerisinde sona ermesi bekleniyor.

MUĞLA 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

10

AYDIN 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

11

MANİSA 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

12

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İZMİR 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

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15

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul İzmir
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