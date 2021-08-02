Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Manavgat'ta orman yangını! İşte yangınlardaki son durum

Türkiye'deki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum ilçelerinde orman yangınları sürüyor. Son gelen bilgilere göre 129 yangından 122'si kontrol altına alındı.

MUĞLA'DAKİ YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

MİLAS'TA BAŞLAYIP BODRUM'A SIÇRAYAN YANGIN DEVAM EDİYOR

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden takviye gelen ekiplerin müdahalesi kesintisiz devam ediyor.

Bodrum'un Gökpınar, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı mahallerinde yanan çam ağaçlarının yola devrilmesi ve kaya parçalarını sürüklemesi nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamıyor. Bu nedenle ekipler müdahalede güçlük çekiyor.

Bölge halkı ile bazı sivil toplum kuruluşları da söndürme çalışmasına katılan ekiplere kumanya ve buzlu kovalar içinde içecek taşıyor.

MAHALLE BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle boşaltılan Aşağı Mazı Mahallesi'nin sakinleri, bölgedeki bazı turistik tesislere yerleştirildi.

Alevlerin Kemerköy Termik Santrali lojmanlarına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri, yangın söndürme ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi ancak yangının bu noktaya gelmesi ekiplerin yoğun mücadelesiyle önlendi.

KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu kritik noktalara uzman ekipler haricinde kimsenin girmesine izin vermiyor.

MİLAS'TA 5 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı.

SEYDİKEMER'DEKİ YANGINA SABAHA KADAR MÜDAHALE EDİLDİ

Seydikemer'in Arifler Mahallesi’nde önceki gece çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı. Dün gece bölgede tekrar alevlerin parlaması sonucu ekipler sabah saatlerine kadar yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş gündür devam eden orman yangınında Sırtköy Mahallesi'nde alevler evlere ulaştı. Mahalledeki evler tahliye edildi.

Gündoğmuş'ta rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Senir ve Umutlu mahallelerini tehdit etmeye başladı. Yangın tehlikesi nedeniyle Gündoğmuş merkeze yakın iki mahalle boşaltılırken, bölgedeki ekipler alevleri kontrol almaya çalışıyor.

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletin tüm imkanları seferber edilerek mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

"35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır." bilgisini veren Altun, şunları kaydetti:

"İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiye'miz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz. Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim."

"ARTIK NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Artık ne yapacağımızı şaşırdık, bölge cayır cayır yanıyor, bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" dedi.

Yangınla mücadelede ikinci gecemiz… https://t.co/fskHVM8y0M — Ahmet Aras (@ahmetarasbodrum) August 1, 2021

Sosyal medyadan video paylaşan Aras şunları ifade etti:

"Bugün güne yine yangınla başladık. Bütün gün bölgeyi dolaştık, birçok tespit yaptık. Bugünün en talihsiz olayı Çökertme'nin yaşadıklarıydı. Çökertme bugün çok kötü bir gün geçirdi ve tahliye edildi. Çökertme'deki yangının boyutları büyüdü ve bu bölgenin belki de en önemli olayıydı diyebilirim. Ben de bizzat işin içindeydim, yaşadım.

Bütün insanlar, çalışan arkadaşlar, desteğe gelenler canla başla çalıştı. Ben Aşağı Mazı'dayım, dün akşam boşaltmıştık. Çok isabetli bir karar olduğunu hepimiz gördük. Ancak meskun mahallere yani en azından evlere işletmelere çok fazla zarar vermeden durduruldu. Yine İnceyalı'da iki işletmemiz büyük oranda yangından etkilendi. Yine birkaç ev yangından etkilendi. Hurma sahilinde de, restoranlardan pansiyonlardan birkaçı etkilendi.

Yine bugün en büyük tesellilerden bir tanesi özellikle yaralı ve can kaybı olmaması noktasındaydı. Her zaman söylediğimiz gibi orman yaşayan bir sistemdir, yaşayan sistemde kaybettiklerimize çok üzülüyoruz. Birçok bitki ve yangını kaybettik.

Şu anda bu bölge stabil, Yukarı Mazı stabil. Bu bölgede yine her şey sakin durumda. Yukarı Mazı'ya bugün elektrik verildi ama Aşağı Mazı'da elektrik hala yok. Bütün müşteriler zaten tesisleri boşaltmıştı. Şimdi işletmeciler de şimdi yoklar, onları da tahliye etmiştik.

Yarından itibaren, belki işler biraz daha düzene girince artık işletmelerimiz de tekrar yerlerine dönüp faaliyetlerini sürdürürler diye düşünüyoruz.

"SÖNDÜRDÜK DERKEN TEKRAR BAŞLADI"

Çocuk mezarlığı ve Armutçuk bölgesindeki yangınlar devam ediyor. Zaman zaman Bayır'da, Yeniköy'ün tepelerinde yangın ihbarları aldık. Bundan sonra artık bizim yapacağımız bölgedeki hasarı tespit etmek olacaktır. Buradaki tahribatı öğrenmek olacaktır.

Birçok yeri söndürdük diye bakarken bu sabah baktık ki tekrar alevlenmiş. Her şey sakin kalırsa bizde hasar tespite başlayacağız. Bu yangından zarar gören vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Bana bugün o kadar ulaşım oldu ki; bütün bu dostlarımı, iyi kalpli insanları, Bodrum aşıklarını hep birlikte bir araya getireceğiz. Ve bu insanlarımızın ihtiyaçlarına yönlendireceğiz. Herkes yardım etmek istiyor, biz orada vesile olacağız. Geçim kaynaklarını kaybeden, ağaçlarını kaybeden, büyük ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden bütün insanlarımızın ihtiyaçlarını el birliğiyle bir an önce yerli yerine tekrar koyacağız."



