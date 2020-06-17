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Birçok ilde vaka sayıları artarken Antalya'dan sevindiren haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kentin az sayıda vakayla büyük bir başarı sağladığını bildirdi.

Birçok ilde vaka sayıları artarken Antalya'dan sevindiren haber

Hülür, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın en güvenilir illerden biri olduğunu belirtti.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 vakalarının görülmeye başlamasıyla Sağlık Bakanlığınca çok sayıda önlem alındığını ve önemli düzeyde başarı sağlandığını aktaran Hülür, Antalya'nın da alınan önlemler ve vakaların yakından takibi sayesinde süreci en başarılı geçirmiş iller arasında yer aldığını kaydetti.

Antalya Valiliğinin öncülüğünde tüm kurumların iş birliğinin bu başarıda etkin rol üstlendiğini işaret eden Hülür, açıklamasında şunlara değindi:

"ORTALAMA 0-3 POZİTİF VAKA TESPİTİ YAPILDI"

"Halkımızın duyarlı davranışları ve kurallara uyum sağlamaları sonucu en az Kovid-19 vakasıyla büyük bir başarı sağladık. Ülkemizde 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreciyle ilimizde son 17 günde yapılan testler sonucunda günde ortalama 0-3 arası pozitif vaka tespiti yapıldı. Antalya'da bugünden itibaren karantinaya alınan hiçbir bölgemiz bulunmamakta. Sadece pozitif vaka tespiti yaptığımız 2 apartmanda önlem amaçlı karantina uyguladık."

Hülür, tedbirli davranmanın çok büyük önem arz ettiği bugünlerde sosyal mesafenin korunması, maske takılması ve ellerin yıkanmasına özen gösterilmesi çağrısında bulundu. (AA)

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