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  4. Birçok insanın kabusu! Tuvaletini yaparken klozetten çıkan yılanın saldırısına uğradı

Birçok insanın kabusu! Tuvaletini yaparken klozetten çıkan yılanın saldırısına uğradı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.08.2024 20:32
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Yılan birçok insanın korktuğu bir hayvan. Özellikle de klozetlerden çıkma ihtimali birçok insanın en kötü kabusu olduğu biliniyor. Tayland'da bir kişi tam da bu durumu yaşadı. Yılanı öldüren talihsiz adamın sağlık durumu ise iyi.

Birçok insanın kabusu! Tuvaletini yaparken klozetten çıkan yılanın saldırısına uğradı

Tayland’da bir kişi, evinin tuvaletini kullandığı sırada klozetin içinden çıkan 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı.

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ELİYLE TUTMAYA ÇALIŞTI

Güney Asya ülkesi Tayland’da geçtiğimiz günlerde evindeki tuvalete kullanan bir kişiye, klozetin içinden çıkan piton saldırdı. Yılan eliyle yakalayıp klozetten çıkarmaya çalışan Thanat Thangtewanon isimli ev sahibi, başarılı olamayınca yılanı tuvalet fırçasıyla öldürdü.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan Thanat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tuvaletten çıkartılan 3,5 metrelik yılanın zehirsiz bir piton türü olduğu tespit edildi.

ÖLDÜRMEK İSTEMEDİ AMA...

Thanat, yaptığı açıklamada, niyetinin yılanı öldürmek olmadığını, ancak ısırıldığı için korktuğunu ve bir an önce hastaneye gitmek istediğini ifade etti. Thanat, ayrıca sağlık durumuna ilişkin, yapılan kan testlerinin temiz olduğunu, yalnızca ısırık nedeniyle vücudunda yara oluştuğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland yılan klozet
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