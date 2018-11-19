HABER

"Birçok işveren işçiye kıdem tazminatı vermek istemiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "TİSK'in temsil ettiği kesim dışında kalan birçok işveren işçiye kıdem tazminatı vermek istemiyor. Kıdem tazminatı fonuna sıcak bakan tek işçi konfederasyonuyuz ama bizim çözümlerimizle de işverenlerin beklentileri arasında ciddi fark var" - "Özellikle TOBB'un temsil ettiği geniş bir kesim kıdem tazminatının mevcut yapısına bile itiraz ediyor. Böyle bir tablonun olduğu yerde uzlaşının çıkması imkansız. Çünkü fonun kurulmasında işverenin tavrı ve tutumu son derece önemli"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "TİSK'in temsil ettiği kesim dışında kalan birçok işveren işçiye kıdem tazminatı vermek istemiyor. Kıdem tazminatı fonuna sıcak bakan tek işçi konfederasyonuyuz ama bizim çözümlerimizle de işverenlerin beklentileri arasında ciddi fark var." dedi.

Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, "sosyal tarafların mutabakatıyla tüm işçilerin erişilebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformunun yapılacağı" ifadelerinin yer aldığını anımsattı.

Uzun süredir çalışma hayatının gündeminde olan kıdem tazminatı konusunun geçen ay toplanan Üçlü Danışma Kurulunda da gündeme geldiğini belirten Arslan, şunları söyledi:

"TİSK'in temsil ettiği kesim dışında kalan birçok işveren işçiye kıdem tazminatı vermek istemiyor. Kıdem tazminatı fonuna sıcak bakan tek işçi konfederasyonuyuz ama bizim çözümlerimizle de işverenlerin beklentileri arasında ciddi fark var. Özellikle TOBB'un temsil ettiği geniş bir kesim kıdem tazminatının mevcut yapısına bile itiraz ediyor. Böyle bir tablonun olduğu yerde uzlaşının çıkması imkansız. Çünkü fonun kurulmasında işverenin tavrı ve tutumu son derece önemli. Bunu geçen hafta yaptığımız görüşmede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Selçuk'a da söyledim."

Arslan, kıdem tazminatında varolan eksiklerin giderildiği ve bütün işçilerin hakkını alabildiği bir modeli istediklerini belirterek, "Biz tüm çalışanların kıdem tazminatını almasını isterken, işverenler varolandan kurtulmaya çalışıyor. Burada niyet samimi değil. Özellikle KOBİ'ler kıdem tazminatı vermek istemiyorlar." dedi.

Çalışanların zihninde kıdem tazminatı fonuyla ilgili önemi soru işaretlerinin bulunduğuna dikkati çeken Arslan, kıdem tazminatının fonla birlikte bireysel bir hesaba dönüşmesi halinde devlet güvencesinin nasıl olacağının bu soruların başında geldiğini söyledi.

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...
Astrolog Egemen Töreli kazada hayatını kaybettiAstrolog Egemen Töreli kazada hayatını kaybetti
Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kesFatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Kıdem Tazminatı Fonu

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

Astrolog Egemen Töreli kazada hayatını kaybetti

Astrolog Egemen Töreli kazada hayatını kaybetti

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

İDO sefer iptallerinin gerekçelerini açıkladı! İBB'ye şok suçlamalar

İDO sefer iptallerinin gerekçelerini açıkladı! İBB'ye şok suçlamalar

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.