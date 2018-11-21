Birçok kadının kabusu ama kimse dile getiremiyor! Popo aknesinden muzdaripseniz yalnız değilsiniz

Kıl köklerindeki ölü deri hücreleri ve bakterilerden kaynaklandığı belirtilen popo akneleri birçok kadının kabusu.

Kıl folikül kanalı tıkanır tıkanmaz ilk olarak beyaz nokta şeklinde sivilceler ortaya çıkar. Kanal açılmayıp tıkalı kalmaya devam ederse, ortası açılarak içindeki kiri atmaya çalışır. Bu da siyah nokta görüntüsü olarak karşımıza çıkar. Kanal tıkalı kalmaya devam ettikçe kanalın derinlerine doğru iyice şişmeye başlar ve kırmızı kabarık sivilce olarak ortaya çıkar. Kanal bir süre kapalı kaldığında, bakteri üremesi oluşur ve ortaya ucunda beyaz iltihaplanma olan bir sivilce görüntüsü ortaya çıkar. Tıkanıklık devam ederse kanal cilt altı bölgesinden patlar ve iltihap cilt altına yayılarak dokunduğumuzda ağrılı olabilen, sert nodüler akne ortaya çıkar.

Bununla birlikte, gerçek bir enfeksiyonla tahriş arasındaki farkı tespit etmek gerekir. New York'ta dermatolog olarak görev yapan Joshua Zeichner, bu sivilcelerin hissedilme şeklinin çok önemli olduğunu söylüyor. Zeichner, daha çok kaşıntılı ve ağrılı topaklarla karşılaşıldığını daha fazla tahrişten kaçınmak için de mutlaka tedavi olunması gerektiğini söylüyor.