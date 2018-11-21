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Birçok kadının kabusu ama kimse dile getiremiyor! Popo aknesinden muzdaripseniz yalnız değilsiniz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 21.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

Kalçanızdaki sivilcelerden rahatsızlık duyuyorsanız, yalnız değilsiniz. Sizin gibi birçok kadın, kalça bölgesinde çıkan aknelerden dolayı sıkıntı yaşıyor ancak çoğunlukla utanç verici bulunduğundan dile getiremiyor.

Birçok kadının kabusu ama kimse dile getiremiyor! Popo aknesinden muzdaripseniz yalnız değilsiniz

Kıl köklerindeki ölü deri hücreleri ve bakterilerden kaynaklandığı belirtilen popo akneleri birçok kadının kabusu.

1

Kıl folikül kanalı tıkanır tıkanmaz ilk olarak beyaz nokta şeklinde sivilceler ortaya çıkar. Kanal açılmayıp tıkalı kalmaya devam ederse, ortası açılarak içindeki kiri atmaya çalışır. Bu da siyah nokta görüntüsü olarak karşımıza çıkar. Kanal tıkalı kalmaya devam ettikçe kanalın derinlerine doğru iyice şişmeye başlar ve kırmızı kabarık sivilce olarak ortaya çıkar. Kanal bir süre kapalı kaldığında, bakteri üremesi oluşur ve ortaya ucunda beyaz iltihaplanma olan bir sivilce görüntüsü ortaya çıkar. Tıkanıklık devam ederse kanal cilt altı bölgesinden patlar ve iltihap cilt altına yayılarak dokunduğumuzda ağrılı olabilen, sert nodüler akne ortaya çıkar.

2

Bununla birlikte, gerçek bir enfeksiyonla tahriş arasındaki farkı tespit etmek gerekir. New York'ta dermatolog olarak görev yapan Joshua Zeichner, bu sivilcelerin hissedilme şeklinin çok önemli olduğunu söylüyor. Zeichner, daha çok kaşıntılı ve ağrılı topaklarla karşılaşıldığını daha fazla tahrişten kaçınmak için de mutlaka tedavi olunması gerektiğini söylüyor.

4

Peki kadınların özgüvenini azaltan ve fazla dile gelmeyen popo aknesinin tedavi yöntemleri neler?

Popo bölgesindeki aknelerden kurtulmak için Benzol Peroksit bulunan vücut yıkama jelleri kullanılabilir. Normalde yüz bölgesinde çıkan sivilcelerin tedavisinde kullanılan benzol peroksit, kıl foliküllerini kurutarak akne oluşmasını engelliyor.

Bölgeye peeling yapmak ovalamak da iyi bir çözüm olabilir ancak ilerlemiş, iltihaplı aknelerde durum daha da kötüye gidebilir. Sivilcelerinizi tedavi etmek ve görünümünü azaltmak için laktik asit içeren bir losyon kullanabilirsiniz.

3

Popo ve kalça bölgenizde oluşan sivilceleri önlemek için terledikten sonra mutlaka duş almalı ve cildinize nefes aldıran kıyafetler giymelisiniz.
Popo bölgesinde sivilce oluşmasını önlemek için haftada birkaç defa salisilik asitli temizleyicileri kullanarak cildinizi temizleyebilirsiniz.

5

Sivilcelerinizi sıkmayın. Yara izi ve yayılmaya neden olabilir. Akne ilaçları kullanacaksanız mutlaka bir hekime danışın. Hamile, emziren ya da hamilelik planınız varsa bunu kullanmayın. Eğer akne ilaçları uygulayacaksanız güneşten korunacak şekilde giyinin.

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