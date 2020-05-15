Birçok kadının sorunu! Vajinadaki sivilceler ne anlama geliyor?

Vücudumuzda sırt, yüz, kalça gibi yerlerinde görmeye alışkın olduğumuz sivilce ve kabarcıklara zaman zaman genital bölge çevresinde de rastlayabiliyoruz. Kaşıntılı ve ağrılı olabilen bu sivilceler genelde çok ciddi bir problem değil ama sivilceler yüzünden ağrılı bir durumla karşı karşıya kalmak durumunda değiliz. İşte doktor Larisa Corda, genital sivilcelerin nedenleri ve alınabilecek önlemler...

1) Kontakt dermatit: Oldukça sık görülen bir egzama türüdür. Buna neden olan durumlar ise şöyle: Sabun, çamaşır deterjanı, vajinal duş, ter, hijyenik ped, meni ve idrar.

2) Kıl kökü iltihabı: Vajinal sivilcelerin bir başka yaygın nedeni, kılların büyüdüğü saç foliküllerinin bir enfeksiyonu ve iltihabı olan folikülittir. Neden olan etkenler ise şöyle: Tıraş olmak, batık kıllar, sıkı kıyafetler giymek, ter ve kesikler.

3) Akne inversa: Bu, kasıktaki ve göğüslerinizin altındaki ter bezlerini etkileyen kronik bir enflamatuar cilt hastalığıdır. Sık sık lekeler ve irin dolu yaralar alıyorsanız, muhtemelen bu tür sivilcelere sahipsiniz. Yara izleri bırakabilir ve iyileşmesi biraz zaman alabilir.