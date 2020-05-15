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Birçok kadının sorunu! Vajinadaki sivilceler ne anlama geliyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vajina çevresinde zaman zaman sivilceler ve döküntüler meydana gelebiliyor. Tatsız ve sinir bozucu olsa da vajinanızın etrafında tahriş edici döküntülerin görünmesi tamamen normal. Peki genital sivilceye neler neden oluyor?

Birçok kadının sorunu! Vajinadaki sivilceler ne anlama geliyor?

Vücudumuzda sırt, yüz, kalça gibi yerlerinde görmeye alışkın olduğumuz sivilce ve kabarcıklara zaman zaman genital bölge çevresinde de rastlayabiliyoruz. Kaşıntılı ve ağrılı olabilen bu sivilceler genelde çok ciddi bir problem değil ama sivilceler yüzünden ağrılı bir durumla karşı karşıya kalmak durumunda değiliz. İşte doktor Larisa Corda, genital sivilcelerin nedenleri ve alınabilecek önlemler...

1) Kontakt dermatit: Oldukça sık görülen bir egzama türüdür. Buna neden olan durumlar ise şöyle: Sabun, çamaşır deterjanı, vajinal duş, ter, hijyenik ped, meni ve idrar.

2) Kıl kökü iltihabı: Vajinal sivilcelerin bir başka yaygın nedeni, kılların büyüdüğü saç foliküllerinin bir enfeksiyonu ve iltihabı olan folikülittir. Neden olan etkenler ise şöyle: Tıraş olmak, batık kıllar, sıkı kıyafetler giymek, ter ve kesikler.

3) Akne inversa: Bu, kasıktaki ve göğüslerinizin altındaki ter bezlerini etkileyen kronik bir enflamatuar cilt hastalığıdır. Sık sık lekeler ve irin dolu yaralar alıyorsanız, muhtemelen bu tür sivilcelere sahipsiniz. Yara izleri bırakabilir ve iyileşmesi biraz zaman alabilir.

4) Molluscum contagiosum: Bu, vajinal alan da dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilecek lezyonlarla karakterize viral bir enfeksiyondur. Genellikle küçük, kabarık ve beyazdırlar.

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5) Genital siğil: Küçük, ten rengi topaklar, bunlar karnabahar benzeri bir görünüme sahip olabilir. Yaygındır ve insan papilloma virüsü (HPV) neden olur. Rahatsız etmedikleri takdirde tedavi gerekli değildir ancak doktora görünmekte fayda var.

6) Genital uçuk: Herpes simpleks virüsü (HSV) nedeniyle, genital uçuk, ağrılı veya kaşıntılı lekelere yol açabilir ve onlara önlem almadığınızda bulaşıcı olabilir. İlaç, semptomları, alevlenmeleri azaltabilir ve virüsü cinsel partnerlere geçirme riskini azaltabilir ve prezervatif kullanmak bulaşmayı azaltabilir.

7) Bartholin’in kistleri: Bartholin bezleri vajinanın her iki yanında bulunur. Bazen bunlar tıkanabilir ve kist oluşumuna yol açabilir. Bunlar enfekte olursa, şişebilir ve çok ağrılıdır, bu nedenle antibiyotiklerle veya küçük bir cerrahi prosedürle tedavi edilebilirler.

8) Vajinal varisler: Bunlar vulva ve vajina çevresindeki şişmiş damarlardır ve genellikle mavi ve sinirli olurlar. Rahatsız edici hale gelirlerse doktorunuza danışmalısınız.

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VAJİNAL SİVİLCELER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Olası tahriş edici etkenleri not edin. Nedeni belirledikten sonra, kullandığınız şeye bir alternatif bulmaya çalışın. Bu, yeni bir duş jeli edinmek, traş olmak yerine ağda yapmak, sıcak küvet kullanmaktan kaçınmak anlamına gelebilir.

HİJYENE DİKKAT EDİN

Bakteriler sıcak, nemli alanları sever, bu nedenle düzenli olarak temizlediğinizden ve kuru bıraktığınızdan emin olun. Pamuklu iç çamaşırı seçin veya çıplak uyumaya çalışın. Menstruasyon sırasında tamponları veya hijyenik havluları düzenli olarak değiştirin.

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ISI UYGULAYIN

Bazen tahriş olmuş veya kaşıntılı bölgeye uygulanan sıcak bir kompres yardımcı olabilir. Küçük bir havluyu ılık suya batırın ve cilde yerleştirmeden önce sıkın. Bu tedavi günde birkaç kez tekrarlanabilir.
Herhangi bir bakteri üremesini durdurmak için bölgeyi kurulayın.

İLAÇ TEDAVİSİ

Doktorunuz tahriş için krem veya antihistaminik kullanmanızı tavsiye edebilir. Ayrıca enfeksiyonlar için antibiyotik reçete edebilirler.

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