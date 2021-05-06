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Birçok kişiyi zehirleyeceklerdi! Polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı

06.05.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 kutu içerisinde bin 120 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi adli makamlara sevk edildi.

Birçok kişiyi zehirleyeceklerdi! Polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolü sırasında bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 20 kutu içerisinde bin 120 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Araç içerisinde bulunan bir şahıs ile yine aynı konuyla ilgili olarak daha sonra gözaltına alınan bir şahıs olmak üzere iki şahsa uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti kapsamında işlem yapıldı. Şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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Araç içerisinde yakalanan şahsa karayolları trafik kanunu maddelerince toplamda 5 bin 854 lira idari para cezası uygulandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Sivas
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