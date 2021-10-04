Birçok noktadan görüldü! İstanbul'da gök taşı heyecanı

İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde bir parlama meydana geldi. Parlamaya neden olan gökyüzünde düşen bir ışık hüzmesinin gök taşı olduğu anlaşıldı. Düşen gök taşı adeta gökyüzünü aydınlattı. Öte yandan, düşen gök taşının İstanbul’un bir çok noktasından görüldüğü sosyal medyada vatandaşlar tarafından dile getirildi.

"HERKESE NASİP OLMAZ"

Göktaşının düşme anını araç kamerası ile kaydeden Sezer Sivri, “Ataşehir’den Dudullu istikametine doğru ilerliyordum İMES E kapısına yaklaştığım sıralarda gökyüzünde bir cisim kaydı. Havada bulut yoktu yıldız kaydı sandım daha sonra arabayı sağa çektim merak ettim ne olduğunu çünkü ilk kez görüyordum. Araç kamerasının kaydından hemen baktım gök taşı kaymış. İlginç bir durum, herkese nasip olmaz” dedi.

Kaynak: İHA

