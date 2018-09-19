Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Suriye’de Rus askeri uçağının düşürülmesine ilişkin, "Siyasi açıdan durum değerlendirmesini yapabilmek için o gece tam olarak ne olduğunu çok doğru bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Anlatıldığı şekilde olayın teknik açıdan nasıl oluştuğunu ben henüz algılayabilmiş değilim. Birçok soru işareti hala bulunmaktadır." dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret eden Büyükelçisi Yerhov, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğusuna ve Erzurum'a ilk kez ziyarette bulunduğunu belirtti.

Yerhov, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin önemli bir noktada olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devlet başkanlarımız neredeyse haftada bir buluşuyor. İşin güzel tarafı da her buluştuklarında görüşebilecekleri konular vardır, boş görüşmeler değildir. Daha iki gün evvel Soçi'de birlikteydiler ve Suriye'nin geleceğini etkileyecek bir mutabakat karşılıklı olarak sağlanmıştır. Hem Rusya Federasyonu hem de Türkiye Cumhuriyeti, karşılıklı olarak Suriye'de barışın tesisinin bir an önce oluşması için çok ciddi gayret sarf ediyorlar."