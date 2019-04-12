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"Birçok yerde kadın temsiliyeti sağladık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "Yerel seçimlerin ardından birçok yerde kadın temsiliyeti sağladık"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından birçok yerde kadın temsiliyeti sağladıklarını belirtti.

Buldan, partisinin genel merkezindeki Kadın Meclisi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, kadın üyelerle 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini dile getirerek seçim çalışmalarında yer alan kadınlara teşekkür etti.

Kadınlar olarak seçimlerde büyük emek sarf ettiklerini kaydeden Buldan, "Yerel seçimlerin ardından birçok yerde kadın temsiliyeti sağladık. Geçmiş dönemlere göre eşit temsiliyet konusunda eksik kalsak bile diğer partilere oranla yüksek kadın temsiliyetinin sağlandığını ve bunun kadın arkadaşlarımızın çalışması sonucu olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Buldan, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi kararını eleştirerek, hukuken ve siyaseten konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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HDP HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

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