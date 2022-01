Birçok yerde kullanılıyor! ABD polisinden kritik "QR kod" uyarısı: Dolandırılmış olabilirsiniz

QR kodlar, neredeyse hayatımızın birçok anında yer alıyor. Öyle ki günümüzde bir kafede veya restoranda menü istediğinizde "masadaki QR kodu okutarak menümüzü inceleyebilirsiniz" cevabı ile karşılaşmanız bir hayli yüksek. Ancak QR kod konusunda ABD'den gelen parkmetre ve dolandırıcılık odaklı haberler, pek iyi değil.

ABD'nin birçok şehrinde polis, insanları paralı park yerlerinde aracın kaldığı süreyi belirleyen parkmetrelere yapıştırılan QR kodları kullanarak park ücretlerini ödememeleri konusunda uyarıyor.

Bunun nedeni ise QR kodları, insanların ödeme bilgilerini ele geçiren sahte sitelere yönlendirmek için kullanan dolandırıcılar tarafından yerleştirilmiş olması.

Austin Polis Departmanı, geçtiğimiz hafta konu hakkında bir tweet attı.

????Scam Alert????

APD Financial Crimes detectives are investigating after fraudulent QR code stickers were discovered on City of Austin public parking meters. People attempting to pay for parking using those QR codes may have been directed to a fraudulent website and made a payment. pic.twitter.com/Gb8gytCYn7