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Birçok yerde kullanılıyor! ABD polisinden kritik "QR kod" uyarısı: Dolandırılmış olabilirsiniz

12.01.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de polis, insanları kimlik avı sitelerine yönlendiren QR kodlar konusunda uyardı. Yetkililere göre, bu QR kodlarını kullanarak otopark ücreti ödemeye çalışan kişiler, kötü niyetli bir internet sitesine yönlendirilmiş ve dolandırıcılara ödeme yapmış olabilir.

Birçok yerde kullanılıyor! ABD polisinden kritik "QR kod" uyarısı: Dolandırılmış olabilirsiniz

QR kodlar, neredeyse hayatımızın birçok anında yer alıyor. Öyle ki günümüzde bir kafede veya restoranda menü istediğinizde "masadaki QR kodu okutarak menümüzü inceleyebilirsiniz" cevabı ile karşılaşmanız bir hayli yüksek. Ancak QR kod konusunda ABD'den gelen parkmetre ve dolandırıcılık odaklı haberler, pek iyi değil.

ABD POLİSİ QR KOD KONUSUNDA UYARIYOR

ABD'nin birçok şehrinde polis, insanları paralı park yerlerinde aracın kaldığı süreyi belirleyen parkmetrelere yapıştırılan QR kodları kullanarak park ücretlerini ödememeleri konusunda uyarıyor.

Bunun nedeni ise QR kodları, insanların ödeme bilgilerini ele geçiren sahte sitelere yönlendirmek için kullanan dolandırıcılar tarafından yerleştirilmiş olması.

dolandırıcılık

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Austin Polis Departmanı, geçtiğimiz hafta konu hakkında bir tweet attı.

Söz konusu tweet'te, Austin Şehri'ndeki parkmetrelerde sahte QR kod etiketlerinin keşfedildiği belirtilerek, bu QR kodları kullanarak otopark ücreti ödemeye çalışan kişilerin dolandırıcılık amaçlı bir internet sitesine yönlendirilmiş ve ödeme yapmış olabileceği söylendi.

Tweet'teki görselde ise dolandırıcılığa dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, kurbanların iletişim kurması için gerekli bilgiler verildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık polis
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