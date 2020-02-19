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  4. Birden fazla araç üzerinden geçmişti! Adana'daki korkunç ölümle ilgili kahreden detay

Birden fazla araç üzerinden geçmişti! Adana'daki korkunç ölümle ilgili kahreden detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 10:01 | Son Güncelleme

Adana’da 19 gün önce karayolunda karşıya geçerken birden fazla aracın üzerinden geçmesi sonucu parçalanarak hayatını kaybeden genç kadının, 4 yaşındaki kızının da 2 yıl önce otomobilin çarpması sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Birden fazla araç üzerinden geçmişti! Adana'daki korkunç ölümle ilgili kahreden detay

Edinilen bilgiye göre, 1 Şubat günü Konya’dan Ceyhan’a gelen Mehtap Ateş (32), duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluşup gezmek amacıyla otomobille Adana’ya gitmek üzere yola çıktı. Saat 06.00 sıralarında Mehtap Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. D-400 karayolunda araçtan inip uzaklaşan Ateş geri dönmeyince Murat A. genç kadını aramaya başladı.

YOLDA CESET PARÇALARINI FARK ETTİ

Murat A., Çakaldere mevkisinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden cesedin arkadaşı Ateş’e ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. İncelemenin ardından Mehtap Ateş’in parçalanmış cesedi hastane morguna kaldırıldı. Ateş’in cenazesi yakınları tarafından alınıp İstanbul’da toprağa verildi.

Polis, yaptığı çalışmada genç kadına önce Hasan Ö. yönetimindeki aracın çarptığını, daha sonra ise transit yol olduğu için arkadan gelen araçların cesedin üzerinden geçtiğini saptadı. Polis, genç kadının ölümüyle ilgili Murat A., İsmet D., Hasan Ö. ve Yener C.’yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan genç kadının yanında bulunan Murat A. ve İsmet D. "kasten ölüme sebebiyet vermekten" tutuklanırken, genç kadına çarpan sürücüler Hasan Ö. ve Yener C. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KIZIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Feci bir trafik kazası sonucu can veren genç kadının 4 yaşındaki kızı Irmak Su Ateş’in de 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kız çocuğunun da annesi gibi karşıdan karşıya geçerken Diyarbakır’da bir otomobilin altında kalarak can verdiği öğrenildi. Genç kadının kızını kaybettikten sonra bir türlü kendisine gelemediği, çocuğunun ölümünden çok etkilendiği öğrenildi.

Kızıyla aynı sonu yaşadı

(İHA)

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