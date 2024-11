Birdenbire donacağız! İstanbul'da sıcaklık hızla düşüyor; AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası kapıda! Bu hafta sonu dışarı çıkanların üzerinden montlar, elinden şemsiyeler eksik olmayacak.

BATIDA KUVVETLİ YAĞIŞLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK HIZLA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

MGM'den bir de yağış uyarısı geldi. Buna göre; Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM UYARDI: İSTANBUL'DA PAZAR AKŞAMINA DEK HAVA SOĞUK VE YAĞIŞLI

AKOM'dan dün gelen açıklama da İstanbul'u bekleyen yağışlara ilişkin uyarı yapılmıştı. Açıklama şöyleydi: "İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde Cuma (Yarın) günü itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar akşam saatlerine kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile hafta boyunca 14-16°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların 10-12- C'ler aralığına kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

ORHAN ŞEN GÜN VERDİ: "İZMİR CİVARINDA YAĞIŞ KUVVETLİ, DİKKAT"

Bu arada Prof. Dr Orhan Şen de hava durumu değerlendirmelerini sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

"Bugün Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolunun kuzeyi yağmurlu. Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Samsun, Amasya, Çorum çevrelerinde, gece ve cumartesi sabah İzmir civarında yağış kuvvetli, dikkat. Sıcaklık batıda 3-4 derece azalıyor.

Yağışlar cuma, cumartesi batı ve kuzeyde; pazar, pazartesi, salı Doğu Anadolu, İç Anadolu GDA ve Akdeniz bölgesinde görülecek. Doğu Anadolu'da kky (karla karışık yağmur) ve kar yağışı olacak. Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren doğuda azalacak. Batıda değişmeyecek. Haftaya 2. yarısı sıcaklıklar yükseliyor.

İstanbul bugün ve yarın yağmurlu 12-13C. İzmir bugün kuvvetli yağmurlu 18C. Ankara yağmurlu 14 C. Antalya Sağanak yağışlı 23 C. Edirne yağmurlu 12 yarın 10C. Erzurum bugün 10 yarın KKY ve kar yağışlı 7 C. Trabzon 17 yarın kuvvetli yağmurlu 14C."

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu