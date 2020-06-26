Birdi, üç oldu: Xiaomi CEO'su çok sevdiği Xiaomi telefonları sıraladı!

Xiaomi akıllı telefonlar ile pazarda kayda değer bir yere sahip. Bu başarının arkasında Xiaomi CEO'su Lei Jun'ın emeği var. Ancak onun bu başarısı kişisel deneyimle de oldukça alakalı. Zira Xiaomi CEO'su, telefonlarını sadece tanıtım sahnelerinde sergilemekle kalmıyor. Jun, telefonları düzenli olarak kullanıyor ve böylece telefonların eksik yanlarını kolayca yakalayabiliyor. Bu da başarıyı artırıyor. Bu süreçte Xiaomi CEO'su Lei Jun, favori telefonlarını da zaman zaman açıklıyor. Geçtiğimiz aylarda favori akıllı telefonunun seramik Mi Mix 2 olduğunu söyleyen Lei Jun, bugün ise favori akıllı telefonu sayısında bir artışa gitti.
Lei Jun, katıldığı bir canlı yayında favori Xiaomi telefonlarını açıkladı. Xiaomi CEO'sunun Mi Mix 2 sonrası favori telefonlarından ilki 2017 yılında çıkan ve hala Mi serisinin en çok satan telefonlarından biri olan Mi 6 Bright Silver Discovery Edition oldu. Arkası tamamen parlayan Mi 6 Bright Silver Discovery Edition, Xiaomi CEO'sunun favorilerine eklediği ilk ve son telefon da değil.
Xiaomi CEO'sunun Mi 6 Bright Silver Discovery Edition'dan sonraki favori telefonu Xiaomi Mi 10 Pro oldu. Xiaomi'nin ürettiği son model amiral gemisi olan Xiaomi Mi 10 Pro, görüşüne göre sadece kullanıcıları tarafından değil, şirketin CEO'su tarafından da beğenilerek kullanılıyor. Mi Mix 2'den, favori telefon sayısını üçe çıkartan Xiaomi CEO'su Lei Jun'un önümüzdeki aylarda favori telefon sayısını artırması bizleri hiç şaşırtmaz.
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