HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Birdi, üç oldu: Xiaomi CEO'su çok sevdiği Xiaomi telefonları sıraladı!

Birdi, üç oldu: Xiaomi CEO'su çok sevdiği Xiaomi telefonları sıraladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Xiaomi CEO'su Lei Jun, favori Xiaomi akıllı telefon modelinin seramik kaplı Mi Mix 2 olduğunu söylemişti. Xiaomi'nin başarılı CEO'su Lei Jun şimdi ise favori telefon sayısını üçe çıkarttı. İşte Xiaomi CEO'suna göre Xiaomi'nin en iyi akıllı telefonları...

Birdi, üç oldu: Xiaomi CEO'su çok sevdiği Xiaomi telefonları sıraladı!

Xiaomi akıllı telefonlar ile pazarda kayda değer bir yere sahip. Bu başarının arkasında Xiaomi CEO'su Lei Jun'ın emeği var. Ancak onun bu başarısı kişisel deneyimle de oldukça alakalı. Zira Xiaomi CEO'su, telefonlarını sadece tanıtım sahnelerinde sergilemekle kalmıyor. Jun, telefonları düzenli olarak kullanıyor ve böylece telefonların eksik yanlarını kolayca yakalayabiliyor. Bu da başarıyı artırıyor. Bu süreçte Xiaomi CEO'su Lei Jun, favori telefonlarını da zaman zaman açıklıyor. Geçtiğimiz aylarda favori akıllı telefonunun seramik Mi Mix 2 olduğunu söyleyen Lei Jun, bugün ise favori akıllı telefonu sayısında bir artışa gitti.

İŞTE XİAOMİ CEO'SU LEİ JUN'UN FAVORİ XİAOMİ TELEFONLARI

Lei Jun, katıldığı bir canlı yayında favori Xiaomi telefonlarını açıkladı. Xiaomi CEO'sunun Mi Mix 2 sonrası favori telefonlarından ilki 2017 yılında çıkan ve hala Mi serisinin en çok satan telefonlarından biri olan Mi 6 Bright Silver Discovery Edition oldu. Arkası tamamen parlayan Mi 6 Bright Silver Discovery Edition, Xiaomi CEO'sunun favorilerine eklediği ilk ve son telefon da değil.

Xiaomi CEO'su favori telefonlar

SON AMİRAL GEMİSİNİ UNUTMADI

Xiaomi CEO'sunun Mi 6 Bright Silver Discovery Edition'dan sonraki favori telefonu Xiaomi Mi 10 Pro oldu. Xiaomi'nin ürettiği son model amiral gemisi olan Xiaomi Mi 10 Pro, görüşüne göre sadece kullanıcıları tarafından değil, şirketin CEO'su tarafından da beğenilerek kullanılıyor. Mi Mix 2'den, favori telefon sayısını üçe çıkartan Xiaomi CEO'su Lei Jun'un önümüzdeki aylarda favori telefon sayısını artırması bizleri hiç şaşırtmaz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
25 milyon dolar dava açıldı! İşte 'yarı çıplak' sebebi25 milyon dolar dava açıldı! İşte 'yarı çıplak' sebebi
Çankaya Belediyesi’nden satılık daire ve arsa ilanı!Çankaya Belediyesi’nden satılık daire ve arsa ilanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kritik davada 35 kişiye müebbet

Kritik davada 35 kişiye müebbet

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dünyanın en büyük telefon üreticisi değişti! İşte yeni lider...

Dünyanın en büyük telefon üreticisi değişti! İşte yeni lider...

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sızıntılarda ortaya çıktı: Uygun fiyatlı, 4G'li iPhone 12 geliyor!

iPhone 12 fiyat konusunda iyi bir sürpriz yapabilir!

Bunu da gördük: LG Tone Free kulaklık kendi kendini temizleyebiliyor!

Sonunda bu da oldu: Virüsleri yok eden kulaklık üretildi!

Google kabul etti: Artık haber içeriği başına ödeme yapacak!

Google artık ödeme yapacak!

Twitch’e 25 milyon dolar dava açıldı! İşte 'yarı çıplak' sebebi

25 milyon dolar dava açıldı! İşte 'yarı çıplak' sebebi

Asi ruh geri döndü: 2021 Ford F-150 tanıtıldı! İşte Ford F-150'nin özellikleri ve fiyatı

Ford'un yeni 'canavarı' tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple Watch pek çok yeni yeteneğe kavuşacak

İşte Apple Watch'ın yeni yetenekleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.