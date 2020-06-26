Birdi, üç oldu: Xiaomi CEO'su çok sevdiği Xiaomi telefonları sıraladı!

Xiaomi akıllı telefonlar ile pazarda kayda değer bir yere sahip. Bu başarının arkasında Xiaomi CEO'su Lei Jun'ın emeği var. Ancak onun bu başarısı kişisel deneyimle de oldukça alakalı. Zira Xiaomi CEO'su, telefonlarını sadece tanıtım sahnelerinde sergilemekle kalmıyor. Jun, telefonları düzenli olarak kullanıyor ve böylece telefonların eksik yanlarını kolayca yakalayabiliyor. Bu da başarıyı artırıyor. Bu süreçte Xiaomi CEO'su Lei Jun, favori telefonlarını da zaman zaman açıklıyor. Geçtiğimiz aylarda favori akıllı telefonunun seramik Mi Mix 2 olduğunu söyleyen Lei Jun, bugün ise favori akıllı telefonu sayısında bir artışa gitti.

İŞTE XİAOMİ CEO'SU LEİ JUN'UN FAVORİ XİAOMİ TELEFONLARI

Lei Jun, katıldığı bir canlı yayında favori Xiaomi telefonlarını açıkladı. Xiaomi CEO'sunun Mi Mix 2 sonrası favori telefonlarından ilki 2017 yılında çıkan ve hala Mi serisinin en çok satan telefonlarından biri olan Mi 6 Bright Silver Discovery Edition oldu. Arkası tamamen parlayan Mi 6 Bright Silver Discovery Edition, Xiaomi CEO'sunun favorilerine eklediği ilk ve son telefon da değil.