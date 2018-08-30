BİRDİRBİR OYNAYARAK YOLDAN KARŞIYA GEÇTİLER

Haber-KameraYusuf ÇINARÇORUM, (DHA)ÇORUM kent merkezinde 6 gencin kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden birdirbir oynayarak karşıya geçmesi görenleri şaşırttı. Çorum kent merkezinde kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi'nde trafik ışığının bulunduğu yaya geçidinde 6 genç ilginç bir şekilde karşıya geçti. Gençlerin yaya geçidinden birdirbir oynayarak yoldan karşıya geçmesi dikkat çekti. Bunu gören vatandaşlar ve ışıkta bekleyen araçların sürücüleri ise şaşkınlık yaşadı.



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