BİRDİRBİR OYNAYARAK YOLDAN KARŞIYA GEÇTİLER

Haber-KameraYusuf ÇINARÇORUM, (DHA)ÇORUM kent merkezinde 6 gencin kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden birdirbir oynayarak karşıya geçmesi görenleri şaşırttı. Çorum kent merkezinde kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi'nde trafik ışığının bulunduğu yaya geçidinde 6 genç ilginç bir şekilde karşıya geçti. Gençlerin yaya geçidinden birdirbir oynayarak yoldan karşıya geçmesi dikkat çekti. Bunu gören vatandaşlar ve ışıkta bekleyen araçların sürücüleri ise şaşkınlık yaşadı.
Vergi incelemesi muafiyetinde son gün yarın!
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Trende akılalmaz olay! İki çift birbirine girdi!
Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!
Ahmet Hakan Murat Hazinedar'la ilgili rüşvetin belgesini açıkladı!
Bakanlık'tan flaş Selahattin Demirtaş açıklaması!
Ondan gözünüzü alamayacaksınız
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce güven vermedi
Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum