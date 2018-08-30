Birdirbir oynayarak yoldan karşıya geçtiler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM kent merkezinde 6 gencin kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden birdirbir oynayarak karşıya geçmesi görenleri şaşırttı.

Çorum kent merkezinde kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi'nde trafik ışığının bulunduğu yaya geçidinde 6 genç ilginç bir şekilde karşıya geçti. Gençlerin yaya geçidinden birdirbir oynayarak yoldan karşıya geçmesi dikkat çekti. Bunu gören vatandaşlar ve ışıkta bekleyen araçların sürücüleri ise şaşkınlık yaşadı.

FOTOĞRAFLI



