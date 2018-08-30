HABER

Birdirbir oynayarak yoldan karşıya geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

ÇORUM kent merkezinde 6 gencin kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden birdirbir oynayarak karşıya geçmesi görenleri şaşırttı.  Çorum kent merkezinde kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi'nde trafik ışığının bulunduğu yaya geçidinde 6 genç ilginç bir şekilde karşıya geçti.

Birdirbir oynayarak yoldan karşıya geçtiler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM kent merkezinde 6 gencin kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden birdirbir oynayarak karşıya geçmesi görenleri şaşırttı.
Çorum kent merkezinde kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi'nde trafik ışığının bulunduğu yaya geçidinde 6 genç ilginç bir şekilde karşıya geçti. Gençlerin yaya geçidinden birdirbir oynayarak yoldan karşıya geçmesi dikkat çekti. Bunu gören vatandaşlar ve ışıkta bekleyen araçların sürücüleri ise şaşkınlık yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Birdirbir oynayarak yoldan karşıya geçtiler

PARTNERVe görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...Ve görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...
Çanakkale Boğazı'nda kulaçlar 'Troya Yılı' için atıldıÇanakkale Boğazı'nda kulaçlar 'Troya Yılı' için atıldı
Tören saatinin değiştiğinden habersiz gaziler, 2 saat 15 dakika beklediTören saatinin değiştiğinden habersiz gaziler, 2 saat 15 dakika bekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mihyar Serdar Kayseri'de yakalandı

Mihyar Serdar Kayseri'de yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı!

Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı!

Ruslar ve Türkler yeni galaksiler peşinde

Ruslar ve Türkler yeni galaksiler peşinde

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Şırnak'ta büyük operasyon! İstihbarat geldi düğmeye basıldı

Şırnak'ta büyük operasyon! İstihbarat geldi düğmeye basıldı

Bonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kamerada

Bonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.